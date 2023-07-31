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【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債（新增信銀國際加息）

收息攻略 17:45 2023/07/31

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隨着美國7月再加息，香港銀行普遍都調升最優惠利率（Ｐ），不過同時也調升基本儲蓄存款利率，華僑銀行甚至加到1.125厘水平，首100萬元存款，1年就收息$11,250。

由於以往網絡不發達時，每一個戶口都有一本「紅薄仔」，所以基本儲蓄存款俗稱「紅簿仔存款」，意味資金單是放在戶口內，不做定期、不買任何產品，也能擁有的年利率。在低息時期，「紅簿仔」的年利率是接近零，但現在連滙豐都給予0.875厘︰

銀行調整基本儲蓄存款利率（港元）
銀行最新年利率適用於存款結餘
滙豐0.875%5000元或以上
恒生0.875%5000元或以上
渣打0.875%1元或以上
中銀香港0.875%5000元或以上
信銀國際0.875%5000元或以上
創興銀行0.875%1000元或以上
大新銀行0.875%5000元或以上
交銀香港0.875%15萬元或以上
上海商業銀行0.875%1萬元或以上
南洋商業銀行1%15萬元或以上
華僑銀行1.125%1萬元至100萬元
註︰滙豐及恒生的最新年利率已生效，其他銀行在7月31日生效

「紅簿仔」年利率為何重要？

目前港元定期存款普遍都有4厘，「紅簿仔」存款不像定期要鎖定，年利率自然較低，但加息後也漸漸「有睇頭」。以華僑銀行為例，最新加至1.125厘，首100萬元存款，放銀行什麼也不做，1年收息逾1.1萬元。

況且，不少高息活期優惠都是以「紅簿仔」存款年利率為基準，以大新銀行為例，其出糧戶口額外儲蓄年利率有逾5厘，若計及0.875厘的基本年利率，則活期優惠達到6厘，比銀債的5厘更高。

最新信銀國際也宣布，8月1日起基本儲蓄年利率至0.875%，該行的「大富翁存款」也是採用基本+額外年利率的玩法，在基本年利率（0.875厘）外，額外年利率為7.28厘，以致客戶單月最高有逾8.1厘年利率。

有關銀行的高息活期優惠，詳情可看︰【高息活期存款】單月8厘高息過銀債、3個月平均4.9厘

更多高息產品︰

【定期存款2023】滙豐5.21厘半年賺$13,000　富邦4.5厘最後召集｜7月份高息定期

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