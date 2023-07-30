【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債

隨着美國7月再加息，香港銀行普遍都調升最優惠利率（Ｐ），不過同時也調升基本儲蓄存款利率，華僑銀行甚至加到1.125厘水平，首100萬元存款，1年就收息$11,250。

由於以往網絡不發達時，每一個戶口都有一本「紅薄仔」，所以基本儲蓄存款俗稱「紅簿仔存款」，意味資金單是放在戶口內，不做定期、不買任何產品，也能擁有的年利率。在低息時期，「紅簿仔」的年利率是接近零，但現在連滙豐都給予0.875厘︰

銀行調整基本儲蓄存款利率（港元） 銀行 最新年利率 適用於存款結餘 滙豐 0.875% 5000元或以上 恒生 0.875% 5000元或以上 渣打 0.875% 1元或以上 中銀香港 0.875% 5000元或以上 大新銀行 0.875% 5000元或以上 上海商業銀行 0.875% 1萬元或以上 南洋商業銀行 1% 15萬元或以上 華僑銀行 1.125% 首100萬元 註︰滙豐及恒生的最新年利率已生效，其他銀行在7月31日生效

「紅簿仔」年利率為何重要？

目前港元定期存款普遍都有4厘，「紅簿仔」存款不像定期要鎖定，年利率自然較低，但加息後也漸漸「有睇頭」。以華僑銀行為例，最新加至1.125厘，首100萬元存款，放銀行什麼也不做，1年收息逾1.1萬元。

況且，不少高息活期優惠都是以「紅簿仔」存款年利率為基準，以大新銀行為例，其出糧戶口額外儲蓄年利率有逾5厘，若計及0.875厘的基本年利率，則活期優惠達到6厘，比銀債的5厘更高。

目前信銀國際還未宣布調整利率，該行的「大富翁存款」也是採用基本+額外年利率的玩法，在基本年利率（目前仍為0.75厘）外加息7.28厘，以致客戶單月最高有逾8厘年利率。如果基本年利率進一步上調，8月份的優惠可望更吸引。

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