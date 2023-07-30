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總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略

退休規劃 10:30 2023/07/30

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在現時的高齡社會下，不少年輕一代已經超前部署退休，備妥未來保障，希望過上安穩的生活。信安亞洲區總裁張維義（Thomas）接受本網專訪時分享其退休哲學3S策略——盡早開始（start early）、足夠儲備（save enough）和保持參與（stay engage），強調「盡量不要太聰明，使自己承擔不必要的風險」。

「自從投身社會以來，我一直確保自己存錢、開始為退休而儲蓄。」來自新加坡的Thomas，先後參加過當地的中央公積金（Central Provident Fund，簡稱CPF）計劃及香港的強積金制度（MPF），認為這些退休制度為大眾提供一個有系統的儲蓄方式。

不要試圖把握市場時機　留意分散投資風險

在3S策略當中，Thomas直言最困難是保持參與：「我們作為投資者，應該要做到低買高賣，惟大多數散戶往往於升市時湧入，在跌市時離場。有見及此，最好的辦法就是不要試圖把握市場時機，而是保持投資。」他又提醒，當大家保持投資的時候，要留意分散投資風險。

信安香港行政總裁 — 信託服務及保險劉健洋（Martin）認為，散戶可以採用長期穩定的投資組合配置，例如60／40股債投資策略，達到50至65歲的退休年齡時逐漸降低風險。「我們建議，大家應該建立一種自動儲蓄的習慣，然後讓它留在這裏多年，借助複利的力量把資金滾大。」

建議香港提高MPF供款至18%

香港人口老化問題嚴重，醫療和生活開支隨通脹不斷上升，影響退休生活部署。Thomas指出：「從不同的研究和市場經驗了解到，為確保你有足夠的退休金，你需要把（強積金）的供款比例提高至近18%。」

調整打工仔強積金供款比例之事，一直受到市場熱議。今年6月，積金局曾對強積金供款水平進行檢討，最終建議維持現行每月上限1,500元。而目前的供款限制5%或最多1,500元，已經由自2014年6月1日實施至今，快將10年沒有調整。

為鼓勵打工仔增加退休儲蓄，港府以扣稅作為誘因，吸引他們在每月規定的供款外，額外進行自願性供款。Martin稱，信安沒有這方面的實際統計數據，自願性供款佔整體供款額約20%，認為此比例仍然相當低。

星洲供款比例彈性大　香港投資選擇多

新加坡中央公積金（Central Provident Fund，簡稱CPF）跟香港的強積金制度相類似，兩地的供款比率卻大相逕庭。資料顯示，由2023年1月1日起，月薪超過750坡元（約4,400港元）的55歲或以下打工仔，每月需要供款收入的17%，僱主亦要為僱員供款20%；55歲至60歲的打工仔，每月供款比例為月薪的14.5%，僱主則是15%。

Thomas指出，對比新加坡的彈性供款比例——在經濟表現不佳時下調，當經濟再次向好時上調，香港已經起步一段長時間，應該考慮提高強積金供款比例。不過他認為，香港也有值得新加坡借鏡的地方，包括允許更多資金進行投資、更多強積金基金可供選擇等等。

調查：21%希望公司增加供款

信安今年6月發布一項調查，發現在通脹持續上升、政府及僱主停止提供與疫情相關的財政支援下，有40%新加坡、香港及馬來西亞的受訪者表示，他們沒有信心在欠缺額外財政援助下管理其個人財務狀況。

至於有哪些措施最能讓他們感受到財政支援，25%受訪者希望政府可以提高退休金供款，也有21%受訪者希望其公司能增加他們的退休金供款。

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撰文：蔡穎霖

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