【銀聯卡優惠】北上用邊張銀聯卡？800元獎賞錢／ 700元回贈／永久免年費

除了大家熟知的Visa、Master信用卡發卡機構，還有銀聯卡也非常方便，是北上消費的好選擇。銀聯信用卡推出多種優惠，並且非常生活化，有商場泊車優惠、超市優惠、餐廳買一送一等等。以下將精選4大銀聯信用卡，拆解每張卡的優勢、迎新優惠、現金回贈及年費。



所有銀聯卡都可以在大陸用？

根據銀聯卡官網表示，遊客可以持有效證件（包括護照、港澳台往來內地通行證等）在中國大陸境內任何一家銀行申請辦理銀聯借記卡或銀聯信用卡，也可在境外申請。

如果你持有境外發行的銀聯人民幣及其他貨幣的雙幣借記卡或信用卡，可在中國大陸直接以人民幣消費，免除了貨幣轉換等環節，享受更多實惠。

況且，目前銀聯有銀聯閃付功能，北上消費不用再單靠支付寶或微信支付。

1. 信銀國際大灣區雙幣信用卡：高達700元現金回贈

由2023年7月1日至12月31日，全新信用卡客戶成功申請信銀國際大灣區雙幣信用卡，以電子錢包及人民幣簽賬可享迎新禮遇外幣簽賬10%現金回贈或700元現金回贈。

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年費：豁免首年年费，其後主卡每年1800元，附卡每年900元。

迎新禮品二選一

外幣簽賬10%現金回贈 700元現金回贈 全新信用卡客戶於發卡日起計首3個月（「簽賬期」）內憑大灣區雙幣信用卡於每月作合資格外幣簽賬（包括人民幣）可享10%現金回贈，簽賬期內最高可獲享1,000元現金回贈，連同電子錢包及人民幣簽賬4%現金回贈，京東商城簽賬1%現金回贈可享高達15%現金回贈。 全新信用卡客戶於發卡日起計首2個月內，憑大灣區雙幣信用卡累積零售簽賬達8,000元可獲享700元現金回贈。

要留意，全新信用卡客戶為現時並未持有，及於現時所申請信銀國際信用卡主卡批核日起計之過去12個月來沒有取消任何信銀國際信用卡主卡之申請人。另外，電子錢包是指微信支付（香港錢包）及雲閃付APP流動支付。

2. 滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡：800元「獎賞錢」

滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡在本地及中國內地消費均可靈活支付，兼享額外獎賞及優惠，港幣15萬元年薪或以上即可申請。

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年費：首兩年免年費，其後基本卡1800元，附屬卡900元

迎新禮遇：即日起至2023年8月31日，於推廣期內，若成功申請此銀聯信用卡，並於發卡後首60個曆日內以合資格信用卡作港幣或人民幣8,000元或以上的合資格簽賬，全新信用卡客戶可獲800元「獎賞錢」，現有信用卡客戶可獲300元「獎賞錢」。

二維碼付款優惠：即日起至2023年12月31日，首次憑滙豐銀聯信用卡透過滙豐Reward+或雲閃付app的二維碼功能付款簽賬5次或以上，而每次簽賬達港幣或人民幣30元或以上，可享額外100元「獎賞錢」。

海外及中國内地簽賬獎賞：

即日起至2023年12月31日，於中國內地及澳門透過二維碼及╱或流動電話付款獨家尊享高達額外2%「獎賞錢」回贈，無最低簽賬要求。

人民幣及澳門幣交易費用全免。

銀聯卡享有過百種精選優惠：

香港麗思卡爾頓酒店Café 103及香港文華東方酒店快船廊之指定饗宴優惠買1送1。

指定新地商場額外免費泊車優惠。

詳情及更多優惠可前往銀聯網站了解。

專享額外優惠：豁免外幣交易費用，也即每筆人民幣及澳門幣交易可節省1.95%費用。

3. AEON 銀聯信用卡：永久豁免年費

與其他銀聯信用卡相比，AEON的銀聯信用卡最大的賣點是永久豁免年費，除了有迎新回贈，還可享AEON感謝日優惠及會員價。

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年費：永久豁免年費

迎新優惠回贈：即日起至2023年8月31日，新客戶於發卡後首60天內憑卡簽賬消費或辦理信用卡免息分期計劃累積6,000元，可享400元現金回贈。

AEON銀聯信用卡會員專享：不論於中國內地及香港購物簽賬或現金預支等交易均以港幣作結算。

AEON積分獎賞計劃：憑累積積分可隨時免費兌換商戶禮券、限時禮品或飛行里數。

每簽賬1元 = 1分

AEON Stores 簽賬消費或以信用卡購物分期享2倍積分

AEON會員優惠：於AEON購物可享「AEON 會員價」優惠，同時，每月2號及20號，會員於AEON簽賬購物可獲95折。

4. 安信WeWa銀聯信用卡：100元免簽賬回贈

2023年8月31日或之前，成功申請WeWa銀聯信用卡可任揀以下多款迎新優惠。同時，經WeWa信用卡網頁成功申請，更可享額外100元免簽賬回贈。

送Samsung Tab A7 Lite平板電腦（參考價：1,688元）

送B&O Beosound Explore 防水藍牙喇叭（參考價：1,898元）

500元現金回贈

高達9萬元免息免手續費現金分期套現計劃

另外，全日制大學或大專學生專享迎新優惠200元現金回贈。

年費：兩年免年費，其後基本卡1800元，附屬卡900元

4%現金回贈：憑信用卡於「旅遊」、「戲院」、「卡拉OK」、「主題公園」商戶類別每消費250元，可賺10元現金回贈，也就是全年勁賺高達4%現金回贈。

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