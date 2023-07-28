【神秘富商】廖碧兒前男友盧啓賢被《福布斯》指資產、學歷造假

盧啟賢這個名字近年經常出現在報章、新聞上，無論是娛樂版或是財經版，因為他既是藝人廖碧兒的前男友，也是盛傳身家億萬的富二代。然而，美國《福布斯》最新剛刊登一片調查報道，稱他在資產及學歷上都有所誇大、造假。

《福布斯》發表調查報道稱，盧啟賢（Calvin Lo）的身價並未達到百億、也不是他自己所聲稱的哈佛商學院畢業生，而有關他的許多事跡都被證明為虛假，或者頗爲可疑。目前，盧啟賢已通過律師致函《福布斯》，强烈否認文中指控，並表示不希望被《福布斯》報導。

《福布斯》報道指，2020年以來，盧啟賢多次直接或間接與《福布斯》接觸，意在登上福布斯億萬富翁榜。起初，《福布斯》並沒有太認真地對待這件事，但後來BBC等衆多媒體都報道了盧啓賢，稱他爲億萬富豪，刊登了他對一系列話題的看法，其中許多報導都引用《福布斯》作為來源。實際上，盧啟賢從未登上過福布斯排行榜，《福布斯》希望澄清事實。

《福布斯》指大部分事跡不實

《福布斯》指，在其他報道和新聞稿中，盧啟賢被介紹成：

「全球最大人壽保險經紀商」亞溢利國際（RE Lee International）的CEO兼所有者，公司保費約10億美元。

資產管理公司RE Lee Capital的創始人，管理80億至100億美元資產。

受過哈佛大學教育的投資者，2018年通過其私人投資公司RE Lee Octagon斥資12億美元購入台北文華東方酒店。

成立了價值2.5億美元的慈善基金會

擁有世界各地6處房產

是亞洲最大的香檳投資者和收藏家

威廉斯一級方程式賽車隊的投資者

但是，《福布斯》的調查報導指，上述説法大部分無法得到證實。

盧一家人總身價不到2億美元

盧啟賢擁有保險業務亞溢利國際，《福布斯》引述一位前高層估計，該公司去年代理的保單不可能超過8億美元（面值）。《福布斯》估計，該公司價值約為6000萬美元。2015 年，盧母李佩珍買下了她幫助建立的這家公司。她可能把它交給了兒子盧啟賢。李佩珍和盧啟賢的父親Francis Lo擁有在香港山頂的至少兩套公寓，中環亞溢利國際的辦公室（面積4,045平方呎），以及加拿大溫哥華的一套公寓。《福布斯》指，盧的家人很富有，但他們遠沒有他所說的那麼富有。《福布斯》估計，盧啟賢和他父母的身家加起來還不到2億美元。

哈佛查無此人

《福布斯》證實，盧啟賢確實於1999年從加拿大皇后大學（Queen's University）畢業，但無法證實他上過哈佛商學院的說法。《福布斯》引述哈佛大學指，沒有任何記錄顯示哈佛商學院的學位持有者使用過Calvin Lo這個名字。哈佛商學院的高管教育項目表示，在沒有盧啟賢授權的情況下，無法查詢其數據庫。

無永明金融工作紀錄

今年2月會見《福布斯》時，盧啟賢說他曾在波士頓的永明金融公司和紐約的摩根大通工作過。《福布斯》引述摩根大通指，他曾於2001~2002在其投行部門短暫任職。但通過盧的公司銷售保單的永明金融，並沒有他在那裏工作的紀錄。

未收購台北文華東方

《福布斯》引述台北文華東方酒店的所有者開泰豐國際的發言人指，該公司曾在 2019 年與盧啟賢進行過討論，但出售事宜並未通過：「截至目前，沒有任何一方對台北文華東方酒店進行收購。」

威廉斯車隊沒人認識他

在2月的同一次會見上，盧啟賢向《福布斯》重申，他通過向車隊所有者Dorilton Capital投資1億美元，成為F1車隊威廉斯車隊（Williams Racing）的部分所有者。但《福布斯》引述車隊内部一位消息人士對說，沒有人知道盧啟賢是誰。而一位熟悉Dorilton Capital的人士告訴《福布斯》，盧啟賢從未成為該公司或威廉斯車隊的投資者。

《福布斯》的調查報導還包括研究他的房地產、甚至他聲稱收藏的香檳及跑車的價值。

盧：斷然否認

《福布斯》向盧啟賢和他母親徵求評論，隨後一家律師事務所發函迴應：「關於我們的客户不誠實、不真實或不道德的所有影射，他在此斷然否認。」盧啟賢的公關代表亦向《福布斯》致函稱：「盧先生表示，他希望被排除在《福布斯》公佈的財富排行榜之外。此外，他還想明確表示，他不希望《福布斯》對他進行報道。」

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