【好去處】「開心香港」市集@科學園　STEAM工作坊／3D藝術打卡／金蛋彈床　小朋友放電必去

為響應特區政府的「開心香港」系列活動，香港科技園將於8月4日至13日期間舉辦「開心香港」市集@科學園活動，為市民帶來一連串活動，包括創科市集、STEAM工作坊、與科技結合的美食佳餚與及音樂表演和打卡體驗。

「FUN享購物」 ：體驗改變生活的科技

科技園公司夥拍約60間園區科創公司，在園內打造兩個購物場景，讓市民體驗及選購逾180款創科商品或本地創新製造的產品，當中涵蓋多個不同類別，包括綠色科技、醫療科技、食品科技及智慧生活等。

此外，科技園公司同步推出全港首個HKSTP Pay「掌靜脈」支付，市民可以一嘗「拍掌即付」的購物新體驗。即日起，只要下載香港科技園APP，登記成為新用戶及在園區指定地點登記使用HKSTP Pay，在「開心香港」@科學園，I&T市集內購物並以HKSTP Pay付款，即可享95折優惠。

「FUN享美食」 ：品嚐不一樣的美食

科學園內10間餐廳將與園區食品科技公司合作推出超過20多款「開心香港」專屬餐單，市民凡惠顧指定精選美食，可憑正本收據換領期間限定「開心香港」@科學園特別版卡樂B薯片或益力多1份，數量有限，送完即止。

「FUN享玩樂」：發揮無限創意

此外，科技園公司將策劃一系列STEAM工作坊，讓小朋友和大人一同發揮創意，動手創造獨一無二的創科成品。為培育下一代創意人才和創新者，科技園公司聯同園區創科公司設立多個親子STEAM工作坊，利用AI、3D影印、數碼藝術等科技，激發同學們的創造力和好奇心。

同場亦設有一系列藝術工作坊，包括環保 x 牛仔褲布藝筆記工作坊、樹脂抽象彩繪碟盤工作坊、寵物玩具工作坊等，喜愛手作的市民絕對不能錯過！

有興趣參加之人士可於8月4日起在科學園8W及12W大樓的「詢問及禮品換領處」即場報名，名額有限，額滿即止。

「FUN享日常」：蒐集快樂指數

園內設有巨型充氣「金蛋」彈床讓小朋友盡情玩樂，以及多處3D藝術特效照片區供市民打卡。此外，周末更有不間斷的Busking音樂和舞蹈表演，保證讓大人、小朋友樂而忘返。

為向市民傳播快樂，開心市集設有「笑Sing發電站」和 「Smile Spot笑點」收集處，以蒐集本港市民快樂指數！活動目標是收集10萬個市民的笑容，以及透過「笑Sing發電站」 的喇叭造型裝置收集笑聲，再以AI聲音工程科技進行後期處理，編制成一首專屬香港市民的「快樂頌」。

充氣「金蛋」彈床位置：科學園12W大樓地下

3D藝術特效照片區位置：佈滿園區多個位置，包括5W、8W、10W、19W及The Forum（金蛋對出草地）

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「開心香港」@科學園市集 日期：2023年8月4日至13日（共10日） 地點：沙田白石角香港科學園 開放時間：上午10時至下午6時（活動期間大會將提供免費穿梭巴士服務）

▼ 點擊圖片放大

相關文章：

【好去處】麥樂雞40周年展覽進駐西九 網上遊戲大獎「免費食365日麥樂雞」

【好去處】13款特色蟹將軍澳首度亮相 一日館長／海下初探／生物考察 暑假保育之旅勿錯過

【好去處】全港首個小王子80週年展覽 獨家限定版小王子個人化禮品

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App