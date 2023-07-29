68歲重返職場　分享4個一般人對退休的誤解

雖然現在年輕人都對退休生活有新定義，但很多老一輩仍然覺得，到了退休年紀就應該退休離開職場，享受休息時間。根據CNBC引述斯坦福大學長壽中心的數據，目前美國5歲兒童中的一半預計能活到100歲，所以60歲不應該是一條分界線，距離結束生命還有近40年，可以做更多的新嘗試。



George Jerjian是一位傑出的作家和製片人，他在50歲出頭的時候，因為健康問題被逼提前退休，當時醫生診斷只剩下6個月的生命，不過幸運的是現在還很健康。在經歷了焦慮、無聊的退休生活後，Jerjian在62歲時決定重返職場，創辦了一間教育公司，以自身經歷作為參考，主要幫助即將退休或已經退休的人重新找到生活的目標，實現更充實的退休生活。Jerjian列舉了以下幾個大家關於退休的誤解，希望更多人可以重新思考。

退休誤解一：人生應遵循既定路線

許多老一輩的人都認為，人生應該分為三個重要的階段：接受教育、找到工作並結婚生子、退休並享受休息時間。但人生比想象中更有彈性，並沒有人規定一定要按照既定的線路運行，就算退休之後60歲、70歲，也可以開啟新的職業、認識新的人。



退休誤解二：老年人無法學習新事物

在孩童時期，大家總是充滿好奇心，但隨著年齡增長，大家逐漸不再問問題，這並不是好現象。大腦是一塊需要鍛煉的肌肉，不斷思考和學習新事物可以幫助我們感受到與世界的聯繫，也有利於大腦健康和記憶力保持，老年人更應該接觸新事物。這些新事物不一定是極度創新或潮流，可以是一些自己愛好的事情，例如，園藝、寫作、手工、慈善機構等等。

退休誤解三：20 多歲和 30 多歲是最好的年紀

社會中有一種説法，即所有事物和每個人都有保質期，20多歲和30多歲是一個人最好的年紀。其實，最好的年紀不應該用年齡來定義，60多歲也可以是最好的年紀。觀察身邊的長輩或老年人可發現，其實他們很多内心都不老，甚至比年輕人還年輕。



退休誤解四：思考死亡沒有意義

坊間還有一種避忌，就是不談論死亡相關話題，認為非常不吉利並沒有意義。但如果大家可以將每一天都當作生命中最後一日，可能過得更充實，將重心都投入在對自己而言重要的事情上。另外，當將死亡放在眼前，對於生活中很多事情都能更坦然。



Jerjian説道，他最好的建議是更關心自己，每個人都有不同的美好和艱難的經歷，繼續做自己喜歡的事情，掌握不同的技能，並承認自己的進步。不必用年齡為自己設限，調正心態，任何年齡都可以很精彩。

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