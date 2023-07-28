中小企如何將AI用得其所　方能釋放商業價值？

近年來，許多中小企營商面臨人手短缺、資源有限及營運成本上升等多重挑戰。隨著AI成為全球熱話，企業日漸意識到自動化和數據分析的重要性，因此許多中小企業已開始進行數碼轉型以銜接AI時代，以提高客戶體驗及改善營運效率，保持業務競爭力。

中小企在轉型途中或會遇到員工缺乏相關專業的科技知識。Microsoft在五月發佈《Microsoft工作趨勢指數》年度報告，發現在AI時代下，近九成香港領導層預期員工將需要擁有新的技能，但八成的香港員工表示目前缺乏合適的技能來完成工作，反映本港市場仍需要一段時間達到AI普及的階段。此外，缺乏資源建立和訓練AI模型，亦是窒礙企業創新的原因。

善用軟件即服務（SaaS）發展業務

因此，SaaS產品的出現有助中小企以合乎成本收益的方式，迅速地部署合適的方案，及時捕捉市場機遇。一些IT公司運用Azure OpenAI推出具備企業級GPT功能的產品，將生成式AI融入產品。企業可按需要訂閱，無須負擔高昂的前期IT投資成本。

流程自動化減省人力、提高營運效率

客戶服務是許多中小企業務的重要一環，而其中客戶投訴往往需要在短時間內完成，為中小企造成程度不一的壓力。數碼轉型諮詢企業KBQuest基於GPT推出投訴管理解決方案，涵蓋投訴個案摘要和分類、劃分嚴重程度及分配、自動生成回覆及報告和分析等方面，助中小企加快及完善投訴管理流程。另外，文書處理自動化需求不斷增加，本地軟件公司 Oursky 利用GPT技術研發文件擷取數據平台 FormX，用戶在拍攝及上傳文件，如銀行月結單、收據、運貨單等的影像後，便會自動擷取所需數據，減省大量人手處理資料的時間或失誤。

改善客戶體驗 提升管理效能

除了流程自動化外，AI更可協助營銷部門分析與客戶的互動，包括銷售數據及客戶偏好，提出總結及建議，方便銷售人員與客戶之後的溝通及銷售。雲端託管服務供應商SOS提供對話機械人產品，融合GPT及企業的內容豐富其知識庫，扮演企業的客戶服務、銷售助理角色，對顧客的問題提供與業務相關的準確回答。另外，對話商務平台創業公司SleekFlow將Azure OpenAI的GPT-4模型整合至即時通訊軟件，建立高智能的聊天機械人，讓企業用於回答顧客常見問題，並根據上文下意，分析並向顧客推薦相關產品或服務。這類型客服解決方案為企業節省培訓客服團隊的時間及成本，亦令中小企無須受時間或地域限制，集中處理和管理程序，隨時提供客戶服務。

選用企業級AI保障安全

AI發展一日千里，技術固然能為企業帶來不同便利，但亦有人擔心AI是雙面刃，認為技術會為營運帶來資訊外洩等安全隱憂。這正是企業需要選用企業級AI的最根本原因。企業級AI方案建基於負責任AI準則，保障企業數據安全及私隱，維持服務的可靠性及安全，其數據亦不會作訓練AI用途，讓企業客戶無須擔心洩漏如顧客資料、財務數據等敏感資料。市場亦有聲音擔心AI會取代人類工作，甚至作出不符合道德的決定或行動。我們相信科技是輔助人類工作的工具，企業應培養員工的「AI思維」，負責任地使用AI，掌握營運的決策權。

整體而言，中小企想將AI技術應用至日常業務當中，絕非難事，但中小企應認清業務的發展目標，從而考慮應用合適的 AI SaaS解決方案達至事半功倍。企業邁向AI道路前，需首先將業務遷移至雲端，便可進一步分析雲端內的數據，尋找流程可改善之處，並運用各種 AI 軟件即服務提升效率。

【關於作者】謝佳文為Microsoft香港全球夥伴解決方案總監，負責帶領團隊制定及管理銷售渠道策略，支援龐大的夥伴網絡，為客戶提供不同的解決方案，以滿足他們在數碼轉型中的各種需求。

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