【銀色債券2023】教你咁做自動加息　多過5厘｜認購多過30手原來唔浪費？

5厘銀色債券今日開售！只要是1964年或之前出生，持有效香港居民身份證便可認購，每手1萬元，持有期3年，保證年回報高達5厘，即每手1年收息500元，3年收息最少1500元。

政府規定每人最多可認購100手，不可重覆認購，所以有聯名戶口的「老友記」要小心了。

學者︰5厘「絕無僅有」 可大膽試抽30手



參考過往歷史，每人最多可獲分配的是21手，所以今次大家都估計，認購20手至30手最為穩妥。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受本網訪問稱，隨美國加息步伐持續，港息仍有上調空間，但相信幅度有限。「明年這個時候推出銀債，相信不會有5厘回報，（息率）向下的機會比較大。」他形容為「絕無僅有」，建議有閒錢的投資者可以認購。

至於認購多少手？李兆波就認為，「如果資金放在銀行沒有作為」，投資者可以認購20至30手銀債，更預期今年銀債每手將獲派不多於30手。他又表示，若散戶希望以孖展形式認購銀債，應該需要清楚相關利息成本，以及確保自己有足夠胃納。

攻略2︰認購30手以上 可博退款優惠

即使每人上限配發100手銀債，惟根據過往經驗，最多也只獲派約21手（2020及2021年最多14手；2022年最多21手），卻仍有部分投資者選擇以大量資金申購。

如果認購多過30手，是否等於浪費？其實不然。他們主要因為博銀債的退款優惠。

翻查去年資料，退款優惠最高年息達4.3厘，回報比起當年銀債保底4厘更高。不少銀行在去年也有超過3厘的退款優惠，比當時的一般資金定存更高息。

因此，若今年認購銀債後有退款資金，不妨留意銀行的退款優惠，即使不及銀債的5厘，有4.5厘或更高，也值得期待。

攻略3︰先做定存再認購銀債 3大發鈔行都有10厘

由於銀債認購期直至8月9日下午2時，銀債亦不是先到先得，所以大家不用着急，等到最後幾天才申請也可。所以，以下教你一個方法，由現在起以新資金開立1星期定存，最高有20厘年利率，詳見下圖︰

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假設你在今天，或下周一（7月31日）兌換／轉換新資金開立1星期定期存款，定存到期後，你還有時間趕得及在8月9日或之前認購銀債。

舉例如，若你想認購30手銀債，先兌換30萬港元、到其中一間發鈔行開立一星期10厘定存，一星期後你將獲575元利息，再以這30萬元解鎖資金認購銀債，一舉兩得。

若果你有足夠本金，例如100萬元，可先以此做高息短存，第一步賺了定存利息，再申購銀債，假設派了20手，剩餘的80萬元再做退款優惠，再多賺一次高息，實際所得便會高過5厘。

不過你要仔細了解定存條款，例如建行亞洲的20厘，必需為新的理財客戶，以50萬元認購指定產品（不包括銀債），才可以50萬元開立1星期20厘定存。換言之，你要有超過100萬元的本金，才可以既做定存、又買銀債。

而滙豐、渣打及中銀香港的10厘，以及恒生的10.9厘，都需為兌換資金，意味要先由外幣兌換成港元才能開立，那麼，你就要計算滙兌成本，才能了解是否划算。

攻略4︰賺券商迎新獎賞 再買銀債

如果不是做定存，也有方法可自動加息，因為不少券商都有迎新優惠，而它們也是認可能夠認購銀債的平台，因此你可以開券商戶口、賺迎新再買銀債，目前富途有超過2000元的迎新優惠，致富、富昌等券商也有迎新獎賞，詳情可【按此】。

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