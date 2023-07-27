【信用卡優惠】每年10次免費入Lounge、$1.5可換1里　中銀推Cheers Card吸中產客

中銀香港 （02388） 繼Chill Card後推出新的Cheers Card。中銀信用卡（國際）助理總經理關文萱稱，為滿足香港消費者對外遊及餐飲簽賬需求，最新推出主打中產客的「中銀Cheers Card」，分為「Visa Infinite」及「Visa Signature」兩個級別。前者年收入要求為60萬元，首2.5萬元簽賬可享10倍積分，相等於1.5元簽賬兌換1里或4%現金回贈；其後為每1元簽賬回贈1分。年費為3,800元，首年豁免。

最低$1.5/1里 每月上限約1.7萬里

至於Visa Signature的門檻較低，申請者年收入要求為15萬元，簽賬可享8倍積分，相等於1.9元簽賬兌換1里或3.2%現金回贈；年費為2,000元，首年豁免。

基本上，中銀Cheers Card主打的休閒旅遊及餐飲禮遇，都是Visa Infinite級客戶獨有，包括每季度簽賬滿1.5萬元可免費使用機場貴賓室服務2次（同行賓客可同時使用）、於Hotels.com預定同一酒店4晚或以上75折、憑卡簽賬可享免費人身意外保險、高級食府指定餐牌買1送1優惠等等。

新客現時申請中銀 Cheers Visa Infinite Card，發卡月及其後首兩個曆月內累積簽賬12,000元或以上，就可以得到300,000積分獎賞，相等於1,200元現金回贈／20,000里；中銀 Cheers Visa Signature Card新客，累積簽賬10,000元或以上，就可以得到225,000積分獎賞，相等於900元現金回贈／15,000里。

中銀香港︰通關後海外簽賬升3倍

關文萱活動後指出，受惠於香港通關的因素帶動，截至2023年4月底止，中銀信用卡旅遊相關簽賬按年增加3.6倍、餐飲類簽賬按年增加2.6倍，海外實體卡簽賬亦按年升近3倍。她表示對下半年業務表現有信心，相信會有雙位數的增長。

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