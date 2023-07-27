中國出境遊熱潮未現　國際航班少、經濟疲軟　大部分人選國内遊

中國疫後重新開放，業界曾一度估計，大批中國遊客會重返世界各大熱門旅遊目的地。然而，據CNBC報道，中國出境遊熱潮並未如預期般到來，回暖的只有國内遊，原因包括國際航班運力不足、經濟下行以及地緣政治影響。

大部分人只想國内遊

過去曾有預測說亞太地區將成爲中國解封的主要受益者，但路透社上周報道，今年5月前往泰國、新加坡、印度尼西亞和菲律賓的中國遊客數量較2019年同期下降了至少60% 。

Skift Research本月發表的《2023年旅行狀況》報告顯示，約45%的中國消費者計劃未來一年内只在國内旅行，想同時去國内外的有38%，只想去國外的僅12%。

國際航班運力未恢復

中國出境遊研究所所長王立基（Wolfgang Georg Arlt）告訴CNBC，缺乏平價航班、辦理旅遊簽證耗時太長，阻礙了中國出境遊的復甦。

Skift報告顯示，中國國內航空運力已完全恢復，但國際航班運力仍不到疫情前水平的一半，減少了近500萬個座位。

王立基認爲，另一因素是國内遊在聲譽和質量上都取得了勝利。他指，最近的端午節假期，國內遊已恢復到2019年的水平。而出境遊人數只達到2019年的三分之一左右。

經濟疲軟 消費謹慎

雖然國内遊人數增加，但中國經濟復甦乏力，中國人傾向於捂緊錢包、減少消費，出現「特種兵式旅遊」的現象（指：花最少的錢遊覽盡可能多的地方），有不少人甚至爲了省錢選擇在麥當勞過夜。王立基表示：「由於經濟放緩，中國人在支出方面更加謹慎。」

年輕人通常是國際旅行的重要客群，但中國青年失業率持續創歷史新高，也讓出境遊失去了一大增長動力。而相比之下，其他國家的千禧一代和Z世代則在國際旅行預訂量方面處於領先地位。

對中東、北非興趣大增

據研究情報公司Morning Consult本月發佈的調查，中國遊客對中東和北非的興趣正在增加，今年計劃出國遊的中國人中，想去這兩個地區的人數漲幅最大，分別比去年上升了8%和11%。想去北美的人暴跌18%，不過北美仍是排名第三的熱門目的地。

地緣政治影響航班數

該公司高級分析師Scott Moskowitz稱，去中東和北非的航班顯著恢復，但飛往北美的航班恢復最為有限。

他認爲，中西方關係惡化是原因之一，俄烏戰爭又進一步加劇了問題：因為北美航司無法飛越俄羅斯領空，導致中國和北美之間的航班飛行​​時間更長、價格更高。他説：「中國航司未受同樣限制，這使得西方航司對於恢復競爭力較弱的航線更加猶豫。不過，最近中國航司悄悄增加了少量避開俄領空的航線。」

Moskowitz相信，中國最近深化與中東和北非的外交和商業關係，創造了增加航班的商業需求，同時也增加了中國媒體對兩地的報道和普遍興趣，一連串連鎖反應推動了中國遊客對它們的興趣大增。

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