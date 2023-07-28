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【今日優惠精選】ChargeSpo免費派軟雪糕｜居酒屋時令生蠔買1送1

精明消費 07:30 2023/07/28

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. ChargeSpot: 一連三個週末免費派軟雪糕

由7月29日至8月13日期間，一連三個週末，ChargeSpot 將會在銅鑼灣、尖沙咀及旺角免費派軟雪糕，只要下載ChargeSpot App並註冊成為用戶，即可獲得軟雪糕一杯。

點擊圖片放大

2. 黑木亭居酒屋： 時令生蠔買1送1 低至24元/隻

以日本街道為主題日本居酒屋「黑木亭居酒屋」總店迎來3週年，推出一系列「3週年活動優惠」。由即日起至10月30日，全線晚市88折優惠、日本直送馬糞海膽(40g) 半價優惠、3元即享Q熊杯。另「牡蠣の月」優惠亦同步推出，法國、日本時令生蠔買1送1優惠，高質生蠔平均低至24元一隻，優惠適用於黑木亭居酒屋所有分店。

黑木亭居酒屋分店地址：
尖沙咀店：尖沙咀金馬倫道58-60號國鈀大廈地下-1樓，港鐵尖沙咀/尖東站 B2 出口, 步行約4分鐘
天后店：天后清風街10號清風大廈地舖
元朗店：裕景坊15-25號玉成大廈地舖

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3. 文具佬生活百貨：旺角分店限定 買滿300元即享8折

文具佬旺角分店進行離場清貨最後優惠，由7月27日起至7月31日，旺角分店全部貨品買滿100元即可享88折、買滿300元即可享8折。

點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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