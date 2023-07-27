20多歲想財務自由　長買滙控收息可行嗎？

一個20多歲的年輕人，想盡快財務自由，並且一步步做到收息退休，為達成這個目標，他打算長買滙控 （00005） 股票，利用滙控股票收息退休，這個資產配置合理嗎？他應該如何實現他的目標？看看龔成是如何回應：

讀者：

成SIR你好，我今年2X歲，想盡快財務自由，想長買匯控儲貨，收息退休，其實可行嗎？我如果要一步步做到收息退休，應點做？集中買匯豐？

個案重點：

2X歲

想長買匯豐股票

利用匯豐收息退休

重點目標：

長遠財務自由

一步步做到收息退休

龔成︰

你有兩大問題，第一，你不用集中在一隻股票，第二，你這年齡不應投資太多收息股，應該著重增值。



第一點，我地要做好的，是資產配置，這是一個長期的分配過程，你投資現金流類別的資產項，例如收息股，的確有不斷收息的效果。但收息股有十分多，不一定集中在匯豐 （00005） ，因為匯豐的質素只屬中等，加上這會有集中風險。



在過往的年代，匯豐的確不錯的，但銀行業的賺錢能力已減弱，加上金融系統風險比以前增加，匯豐雖然仍有質素，但比以前減，因此可投資，但不宜過份集中。

建立「收息股組合」 匯豐不是唯一

比起單一股票，建議你建立一個「收息股組合」，因為你的目的是穩定股息，你無必要集中在一隻股，不少公用股、電訊股、房託、公路股、內銀股，都是理想的收息股，例如港燈 （02638） 、深高速 （00548） 、香港電訊 （06823） 、工行 （01398） 、恆生 （00011） 、置富 （00778） 、陽光 （00435） 、高息基金 （03110） 都可以。



選擇適當的收息股，建立一個平衡組合，效果一定比單持有匯豐更好。匯豐作為收息股，可以是其中一個成員，但絕不是唯一一個。

年輕人應該先著重增值

第二個問題，你是年輕人，有進行人生財富累積上，應運用「先增值，後現金流」作方法，年輕人應投資較多增值類資產，而較年長的，則應投資較多保守類項目，因為年輕人的財富系統未成形，同時負擔較少，可承受的風險度較高，所以會著重增值為先。



例如初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到年紀漸長或已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票。

收息股股息有限

因為如果你一開始投資收息股，收到的股息有限。相反，如果投資一些有增長力的股票，雖然股息較少，但你先將財富增值，其後才轉為收息股，到時產生的現金流效果會更好。



你年輕，建議你投資一些有增長力的項目，你可以用「平穩增長股」+「潛力股」作為投資核心，如果你無太多投資知識及經驗，潛力股比例就不要太多，甚至不投資，先集中在平穩增長類的股票。如果無選股能力，就投資一些指數基金，港股、美股的都可以。



理財是一個長期的過程，雖然你心急財務自由，但現實卻很實一步登天。你要利用「先增值，後現金流」作方法，這刻做好增值部分，同時，先由儲蓄及投資開始！

【本文獲作者龔成授權轉載】

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