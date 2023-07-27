吉林男將勞力士Day-Date快遞到廣州　37萬黑冰糖不翼而飛有冇得賠番？

相信不少港人都經常用「順豐」寄件，不過都無人夠膽「速遞」名錶，還要由中國北面吉林，寄到南面的廣州！不過較早前就有人示範它的可行性，可惜……話說最近河南電視台民生頻道《小莉幫忙》採訪了一名吉林男子石先生，他報稱在潮店（因店內有其他品牌產品，如Gucci皮帶）購買一枚勞力士Day-Date黃金腕錶。

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石生把這枚有「黑冰糖」之稱、索價374,500人民幣（折合約40.8萬港元）的勞力士Day-Date黃金腕錶，即場透過順豐快遞寄給廣州的朋友，可惜收件人收到後發現放在盒內的手錶不翼而飛，只得一個空盒，石先生立即報警，據知已介入調查。

▲ Day-Date系列腕錶：錶徑40毫米，黃金錶殼，鑲10顆方形切割鑽石縞瑪瑙錶面，，搭載自家製3255型自動上鏈機芯，動力儲存約70小時，黃金元首型錶鏈，防水約100米。（$384,100／Rolex.com）

買家未有為手錶做「保價」

當然，大多網民都狐疑為何石先生在找順豐時沒為手錶做「保價」，筆者查看順豐在內地的保價服務收費，表上列明價值$2,001人民幣以上的物品，按申報價值的0.8%計算，石先生那枚黑冰糖就要多付2,996人民幣的服務費。

▲ 在順豐內地網站可見，2,001人民幣以上的須收取0.8%服務費，香港則為0.6%。（sf-international.com/cn）

而石先生在訪問時透露，他沒為手錶作保價，更稱順豐曾表示願賠償 1,000 元，但他不同意，並認為是順豐內部的盜竊行為，與保不保價無關。

據內地傳媒曾詢問內地律師，指出要等警方調查確認手錶被誰偷掉，才追究刑事責任。對於寄件人石先生的損失，順豐應承擔民事責任。順豐公司所說的保價規則是內部方法，並不能免除其賠償責任。如順豐公司在寄送過程中存在故意或重大過失，賠償限額為保價金額的約定無效。

而《中華人民共和國民法典》規定，快遞企業應當規範操作，防止造成快件損毀。對保價的快件，按照經營快遞業務的企業與寄件人約定的保價規則確定賠償責任；對未保價的快件，依照民事法律的有關規定確定賠償責任。合同中免除造成對方人身損害、或者因故意、或重大過失造成對方財產損失的免責條款無效。