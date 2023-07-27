  • 34°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吉林男將勞力士Day-Date快遞到廣州　37萬黑冰糖不翼而飛有冇得賠番？

博客 16:04 2023/07/27

分享：

分享：

相信不少港人都經常用「順豐」寄件，不過都無人夠膽「速遞」名錶，還要由中國北面吉林，寄到南面的廣州！不過較早前就有人示範它的可行性，可惜……話說最近河南電視台民生頻道《小莉幫忙》採訪了一名吉林男子石先生，他報稱在潮店（因店內有其他品牌產品，如Gucci皮帶）購買一枚勞力士Day-Date黃金腕錶。

點擊圖片放大
+2

石生把這枚有「黑冰糖」之稱、索價374,500人民幣（折合約40.8萬港元）的勞力士Day-Date黃金腕錶，即場透過順豐快遞寄給廣州的朋友，可惜收件人收到後發現放在盒內的手錶不翼而飛，只得一個空盒，石先生立即報警，據知已介入調查。

Day-Date系列腕錶：錶徑40毫米，黃金錶殼，鑲10顆方形切割鑽石縞瑪瑙錶面，，搭載自家製3255型自動上鏈機芯，動力儲存約70小時，黃金元首型錶鏈，防水約100米。（$384,100／Rolex.com）

買家未有為手錶做「保價」

當然，大多網民都狐疑為何石先生在找順豐時沒為手錶做「保價」，筆者查看順豐在內地的保價服務收費，表上列明價值$2,001人民幣以上的物品，按申報價值的0.8%計算，石先生那枚黑冰糖就要多付2,996人民幣的服務費。

在順豐內地網站可見，2,001人民幣以上的須收取0.8%服務費，香港則為0.6%。（sf-international.com/cn）

而石先生在訪問時透露，他沒為手錶作保價，更稱順豐曾表示願賠償 1,000 元，但他不同意，並認為是順豐內部的盜竊行為，與保不保價無關。

據內地傳媒曾詢問內地律師，指出要等警方調查確認手錶被誰偷掉，才追究刑事責任。對於寄件人石先生的損失，順豐應承擔民事責任。順豐公司所說的保價規則是內部方法，並不能免除其賠償責任。如順豐公司在寄送過程中存在故意或重大過失，賠償限額為保價金額的約定無效。

而《中華人民共和國民法典》規定，快遞企業應當規範操作，防止造成快件損毀。對保價的快件，按照經營快遞業務的企業與寄件人約定的保價規則確定賠償責任；對未保價的快件，依照民事法律的有關規定確定賠償責任。合同中免除造成對方人身損害、或者因故意、或重大過失造成對方財產損失的免責條款無效。

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃鑑江

相關文章

Onitsuka Tiger聯乘《街霸6》 魏浚笙+P1X3L合體加持
2023/07/07
Onitsuka Tiger聯乘《街霸6》 魏浚笙+P1X3L合體加持
男士美容最新產品速遞　一次過照顧潔面＋眼袋＋頭髮
2023/07/03
男士美容最新產品速遞　一次過照顧潔面＋眼袋＋頭髮
第10屆Only Watch 11月舉行拍賣　62款錶作為慈善創意大爆發
2023/07/07
第10屆Only Watch 11月舉行拍賣　62款錶作為慈善創意大爆發

你可能感興趣

Onitsuka Tiger聯乘《街霸6》 魏浚笙+P1X3L合體加持
16:31 2023/07/07
Onitsuka Tiger聯乘《街霸6》 魏浚笙+P1X3L合體加持
男士美容最新產品速遞　一次過照顧潔面＋眼袋＋頭髮
11:55 2023/07/03
男士美容最新產品速遞　一次過照顧潔面＋眼袋＋頭髮
第10屆Only Watch 11月舉行拍賣　62款錶作為慈善創意大爆發
16:19 2023/07/07
第10屆Only Watch 11月舉行拍賣　62款錶作為慈善創意大爆發
鐘錶 鐘錶 電視 廣州 服務 人民幣 電視台 勞力士 網絡熱話

下一篇文章

【子女危疾保險】比較3款終身危疾保障 呢款產品嚴重危疾多達60款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

IT男擬大灣區退休　2000萬資產足夠每月6萬支出嗎?
IT男擬大灣區退休　2000萬資產足夠每月6萬支出嗎?
網上保險盛行　保險公司如何應對網絡安全挑戰？
網上保險盛行　保險公司如何應對網絡安全挑戰？
5旬夫婦計劃提早退休　買樓收租抑或買收息股？專家︰這樣做可應付到90歲
5旬夫婦計劃提早退休　買樓收租抑或買收息股？專家︰這樣做可應付到90歲
按揭成數放寬　轉按套現亦受惠　有哪些注意事項？
按揭成數放寬　轉按套現亦受惠　有哪些注意事項？
本季料只加息一次　美元走弱　亞股吸引力浮現
本季料只加息一次　美元走弱　亞股吸引力浮現
50年唐樓有估值、無成交　六旬婦獨居　掙扎應否遷至長者屋
50年唐樓有估值、無成交　六旬婦獨居　掙扎應否遷至長者屋
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款