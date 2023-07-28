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【理財加油站】投資心態比技巧更重要　該何時感性理性？投資大師的5大關鍵心態

個人增值 08:30 2023/07/28

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對於投資者而言，成功與否無非與兩方面相關，一是技術和知識，二是投資心態。很多投資者都會將重心放在技術方面，而忽略投資心態的重要性，以致投資連遭挫敗。而觀察一些世界著名投資人可發現，他們大多喜歡探討一些形而上學的東西，而不是具體的操作技巧。

跑贏標指4個百分點　擅於挖掘好股
《大利從小》作者Joel Tillinghast 也認為心態對於投資人而言非常重要，他通過自身經歷，在書中列出一些成功投資者應該要有的關鍵心態，供投資者們參考。Joel 是一位優秀的投資者，他是美國特許財務分析師（CFA），任職投資界長達36年，他還是曾被傳奇經理人 Peter Lynch 讚譽的投資大師，他操盤的基金年報酬率曾超越羅素2000指數和標普500指數4個百分點。Peter Lynch 還指出Joel最厲害的是他能一口氣消化數百家公司的資訊，並擅於挖掘很少人注意到的潛力股，並在成長循環初期買進，耐心長期持有，最終大賺幾十、幾百倍的獲利。

投資人應該具備哪些心態？
Joel認為投資者應該有一些關鍵的心態，例如，能夠理性決策、獨立思考、對解決困難環境保持樂觀、接受錯誤和不同意見、妥善處理失敗等等，以下是他在書中的一些句子，教導大家如何用正確的心態應對瞬息萬變的股市。

1. 感性察覺需要理性驗證
原文：「做到感性察覺，又能脫離情感依附，是投資股票最完美的特質。」

在投資選擇過程中，除了技術分析之外，很多投資者還會利用自己的感覺，也是大家常説的「盤感」，來決定投資的標的。Joel在書中表示，在有感覺之餘，最好能多方驗證，不能單靠感覺就做決定。

2. 耐心非常重要
原文：「耐心是投資人的美德。」

通常最好的東西都會壓軸出現，在投資中也是同樣，好的投資機會不會隨時出現，需要投資者們耐心等待，在專業知識的加乘下，總會尋找到優秀的投資標的。特別是對於長線投資者而言，不要輕易被市場起伏牽動情緒，急於離場，應該給予更多耐心，堅持自己的理性判斷。

3. 在能力範圍内未雨綢繆
原文：「身為價值型投資人，我喜歡在事情尚未出錯的時候擔憂，因為這時的情緒成本很低。最重要的一點，只有在憂慮能幫你想出替代方案，找到更好的途徑的時候才擔心。如果預測天要塌了，你也束手無策，那就放輕鬆吧。少看點新聞，開心一點。」

在錯誤出現之前，可以在自己能力範圍内未雨綢繆，除了可以降低出錯的機率，也能從一定程度上減低焦慮。例如，通過查看公司財報來避免有問題的公司、考慮投資組合風險等等，在自己力所能及的事情上做好準備。不過，對於一些難以控制的風險，則可以放寬心，例如金融危機、天災人禍等。

4. 不鼓勵同時進行投資和投機
原文：「除非你是股市罕見的2項運動好手，不然我不鼓勵投資人一手投資、一手投機，因為一個人無法同時下棋又打網球。」

相信很多投資人在構建投資組合時，都經歷過同時操作長線和短線，甚至將兩種投資投資方式的標的放在同一個賬戶中。兩者在操作上大相徑庭，短線講求及時止損，而對於長線而言，遭遇虧損不一定要及時離場，可以選擇繼續持有觀望，直至股價下跌到一個完美的進場位。除此之外，長線和短線還存在不少其他操作差異，投資者同時進行兩種操作時，難免出現失誤。

5. 在投資過程中也要注意費用支出
原文：「在投資時當個小氣鬼，而且不把資金全壓，讓我獲益良多。」

單是投資股票，不同銀行／券商之間的佣金、收費都有不同；若是買賣基金，則有認購費、管理費、贖回費等等。試想想，若果是市況不佳，回報只有低單位數、甚至出現負數時，再計及這些收費，就會大大蠶食所得投資利潤。

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