【美國加息】入場費$800、1年回報4.66%　美元定存以外選擇？

博時國際最新宣布，旗下「博時美元貨幣市場ETF」今天（7月27日）在港交所 （00388） 開始買賣，設立3種不同貨幣櫃檯，包括美元 （09196） 、港幣 （03196） 及人民幣 （83196） ，一手入場費約1,000美元，管理費每年0.15%。

博時美元貨幣市場ETF提供上市份額和非上市份額，上市份額可以通過參與券商進行申贖，也可在場內直接交易買賣。該公司表示，此ETF有助等待入市的投資者，靈活管理閒置美元資金。

現時的香港市場上，美元貨幣ETF的選擇不算太多。本網整合同類型產品的資訊，以下介紹的3隻ETF均在港交所掛牌，一手入場費最低約800元，近1年回報4.66%，表現不比美元定存遜色。

不過在解拆之前， 要提醒各位投資者，雖然比起定期存款，ETF產品可以在二級市場交易，彈性和靈活度更高，但也要留意相關ETF的流動性問題。

◼香港4隻美元貨幣市場ETF一覽◼

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1. 南方東英美元貨幣市場ETF

這是由南方東英推出的ETF，分為港幣櫃台 （03096） 和美元櫃台 （09096） ，目標投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目，尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的美元回報。以昨天（7月26日）收市價計算，一手入場費841港元／107.7美元；管理費每年0.35%。

截至昨天，旗下有28.15%投資於3個月以上項目、25.25%投資於1周至1個月項目，12%投資於1個月至3個月項目，10.38%投資於1周以下項目；餘下24.21％為現金。

2. Global X 美元貨幣市場ETF （03137）

上月29日在港掛牌的「Global X 美元貨幣市場ETF」，是一隻以港元交易的ETF產品。以昨天（7月26日）收市價計算，一手入場費984.8港元；管理費每年0.35%。

該公司介紹，其目標是投資於短期存款和高品質的貨幣市場投資，旨在實現與當前貨幣市場利率相符的美元收益。最新資料顯示，此ETF組合平均到期天數為36.21，99.61%投資分布於存款，投資組合收益5.47%。

3. 工銀中金美元貨幣市場ETF

這是由中金公司於2019年6月18日推出的ETF，提供港元櫃檯 （03011） 和美元櫃檯 （09011） 。以昨天（7月26日）收市價計算，一手入場費8421.6港元／1078.05美元；管理費每年0.245％。

資料介紹指，此ETF目標投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目，尋求按現行貨幣市場利率計算美元回報。截至2023年6月30日，十大持倉主要為美元定存，回報由5.51%至5.9%不等，其他投資還有中金港元貨幣市場ETF （03071） ，持倉佔比7.42%；以及2023年10月8日到期的華泰債券，持倉佔比5.18%。

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