【子女危疾保險】比較3款終身危疾保障 呢款產品嚴重危疾多達60款

自子女一出生，父母已經開始為他們籌謀，沿路遮風擋雨，盼望他們能健康成長。不少父母更會考慮為子女購買終身危疾保險，作為人生路上的保護傘。市面上有哪一份終身危疾保險，能夠為小朋友成長過程提供較佳保障，守護每個人生階段？

參考市場三大保險公司的最新終身危疾保險產品，包括友邦「愛伴航」、宏利「守護無間危疾保」及保誠「誠保一生」危疾保，3款產品都覆蓋不少兒童疾病、早期危疾及嚴重危疾。本文比較各產品由小朋友成長階段，以至整個人生路途上的危疾保障，還有身故賠償。

表1：比較3款危疾產品的疾病保障涵蓋數目1

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疾病保障有差異 保額不盡相同

危疾保險賣點自然是對各種危疾保障的廣度（涵蓋數量）和深度（保障額），3款產品所覆蓋的嚴重危疾、早期危疾及兒童疾病數量各有千秋。

先由兒童疾病保障開始比較，3款產品的兒童疾病保額一般為20%。保誠的「誠保一生」危疾保覆蓋最多（22種），當中有7種次級兒童疾病（保額5%），是唯一保障皮膚相關疾病（嚴重濕疹及嚴重風疹等）的計劃。

以上產品的早期危疾保額一般為20%，但個別疾病保額有別。例如保誠針對4款疾病提供25%保額，包括原位癌及冠狀動脈血管成形術（俗稱「通波仔」） ，友邦及宏利針對骨質疏鬆症連骨折提供10%保額，保誠則提供20%。

早期危疾受保疾病數量以保誠較多（49款），嚴重危疾則以宏利較多（60款）。不過，要留意的是，即使是同一疾病，保險公司的定義都有所不同。

表2：比較3款產品於首次危疾賠償後的保障範圍及最高賠償次數

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多重危疾保障更顯重要

現今醫學發達，治療成效日見進步，不少危疾已非絕症。然而，誰也難以保證危疾何時會復發，甚至患上多一種的危疾的可能。因此，多次危疾保障也是不可忽視。

對比3款產品的危疾保障，在首次危疾賠償後，皆提供癌症、心臟病發作及中風（三大危疾）保障。當中癌症賠償次數以宏利較多（5次） ，心臟病發作或中風賠償次數則以宏利及保誠較多（2次）。而友邦及宏利則另設持續癌症現金津貼選項，受保人可選擇每月收取現金（固定保額），應付持續醫療開支。

比較危疾保險的多重危疾保障時，亦需要留意於三大危疾以外、其他嚴重危疾的保障是否足夠，例如受保人不幸早年確診癌症，之後又患上腎衰竭，產品會否仍提供有關保障。對比上述3款產品的其他嚴重危疾保障，在首次危疾賠償後，其中只有保誠包括11種主要器官疾病及37種其他嚴重危疾，賠償次數最多各2次，而宏利則提供傷殘保障（生活守護保障）賠償1次。

隨年紀漸長，大家可能患上腦退化症或柏金遜症，承受長期護理費用。3款產品都有腦退化症保障，柏金遜症則只有宏利及保誠提供保障，當中友邦另有腦退化症終身年金，而保誠則有腦退化症及柏金遜症終身年金。

危疾產品未必有人壽保障？

市面上一般終身危疾保險產品在作出第一次危疾賠償後，便不會提供人壽保障。在今次比較的三款產品中，只有保誠的產品在首次危疾保障賠償、並經過12個月等候期後，仍提供人壽保障，賠償100%保額。

父母不幸離世 子女保障不變

若家長不幸離世，未能繳交危疾保險保費，或影響受保子女保障。3款產品都設有付款人保障（宏利為附加保障，家長需要通過核保）受保子女可免繳保費，獲得的保障不變。

不過，3款產品的付款人保障內容略有不同。友邦及宏利只豁免保單持有人離世後保費，假設保單持有人為母親，只會在母親離世後生效；而保誠則豁免保單付款人或配偶（即不論父或母）離世後的保費。

3款危疾產品孕婦版保障比較 留意額外保障

3款產品都有孕婦版，分別是友邦「愛伴航–首護摯寶」、宏利「守護無間危疾保–保寶未來」及保誠「誠保一生」危疾保–摯愛寶，均可早於懷孕期22周起投保，為準媽媽以及未出生的嬰兒提供保障。

以上產品都有覆蓋嬰兒指定先天性疾病，在出生後90天內提供20%受保疾病保障，之後便提供100%保障。

初生嬰兒及產婦都有可能遇上不同健康問題。在3款產品中，只有保誠另設嚴重初生嬰兒黃疸保障（每日基本保額的0.1% ，最多7日）及受保嬰兒媽媽產後抑鬱保障（基本保額的5%）。



值得一提的是，不少家長會趁子女年幼時投保終身危疾，由於病史較少，鮮有不保事項，加上投保時年齡愈細，保費亦愈低。以投保人為0歲男性，危疾產品每年保費介乎1,602美元至1,892美元（供款期25年），便可得到150,000美元的保額。若等到35歲才投保，投保人便要多付約150%的保費，才可得到相同保額。

總結而言，危疾保險產品保障各有特點，父母為子女投保前宜多作比較，找出最適合子女的危疾保險產品，在成長路上獲得全面保障。

註：

1. 視乎不同計劃的保障範圍、詳情及條款。

2. 上述保單設有等候期條款，下一次危疾確診日期普遍須與上一次確診日期相差最少一年，而且與之前所有的危疾不相關。

3. 以上保費資料更新至 2023年6月26日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

4. 本文最後更新日期: 2023年7月24日。

【文章來源：10Life；原題：【子女危疾保險】人生各個階段危疾保障比拼】

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