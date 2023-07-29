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機票、住宿貴　年輕人考慮郵輪　旅遊公司特色航線、郵輪音樂節吸客

個人增值 11:30 2023/07/29

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搭乘郵輪旅遊過去多受中老年遊客喜愛，不過，最近由於機票、住宿價高，愈來愈多年輕人轉而考慮坐郵輪度假。

機票、住宿價高 郵輪更划算便利

《紐約時報》報道，由於機票價格處於5年來的最高水平，熱門旅遊目的地的住宿有限以及積壓的旅行需求釋放，許多人開始將郵輪作為陸地旅行的高價值替代方案。

32歲的美國男子Brown和他29歲的妹妹，就選擇在今年10月坐挪威Prima號郵輪旅遊。航行爲期11晚，從西班牙巴塞隆拿出發，終點站為意大利羅馬，途經意大利佛羅倫斯，西班牙的華倫西亞和伊比薩島，以及法國戛納。費用為每人約2,000美元（約15,615港元），包括海景房、餐飲和基本WiFi套餐。Brown表示，坐郵輪的優點是不必拖行李就能參觀以上所有地方，還可以下船一日遊。他説：「乘船有很多便利，比如餐飲和活動費用『全包』。」

29歲英國女子Irene Bridges和男友最近坐MSC World Europa郵輪巡遊了地中海，旅程一共7晚，每人1,200美元（約9,365港元），包一間無窗房間、基本飲食和WiFi。她對此次體驗頗感滿意：「你可以在泳池邊放鬆一下，在酒吧喝酒，度過慵懶的時光。等到你覺得無聊時，你已到達目的地，突然間你就能探索世上最美麗的地方了。」她認爲這是一筆划算的交易，而且所有的後勤服務和假期計劃都有人負責，她不必操心。

73%沒坐過郵輪的年輕人考慮乘坐

國際郵輪協會（Cruise Lines International Association，CLIA）5月發佈的《2023年郵輪業狀況》報告顯示，千禧一代和X世代對郵輪的興趣達到歷史新高，其中73%從未坐過郵輪的年輕旅客考慮乘坐郵輪度假。而在首次乘坐郵輪的4,500名受訪者中，88%的千禧一代和86%的X世代表示會再次乘坐郵輪。該協會預計，2023年郵輪旅遊客運量將達到2019年的106%。

美國最大郵輪運營商嘉年華（Carnival）告訴《紐約時報》，今年4月至6月搭乘該公司郵輪的新客數量超過了2019年的水平。

嘉年華首席傳播官Chris Chiames說，郵輪假期能向消費者提供其想要的樂趣、體驗、美食、娛樂和價值。皇家加勒比集團表示，他們的客人比新冠疫情前更年輕，公司目標是吸引不同年齡和人口類別的客群。

推小衆特色路線吸客

為吸引更多首次乘坐的遊客，郵輪公司一直在調整其路線，提供更多選擇來瞄準更廣泛的人群，例如主題航行、僅限成人入住的郵輪以及供人們「試水」的短途旅行。

《讀者文摘》（Reader’s Digest）近日推薦了38條主題郵輪航線，其中適合親子出遊的迪士尼郵輪，提供迪士尼角色體驗、主題餐飲、放映、現場表演、煙花、兒童和青少年俱樂部、游泳池和大量獨家商品；《權力的遊戲》郵輪則為權遊粉量身打造，贈送《權力的遊戲》禮包，帶乘客遊遍取景地，最後在劇中的「君臨城」舉行主題送別派對。百老匯郵輪（The Broadway Cruise）更請來獲托尼獎的著名百老匯演員，在船上呈現廣受喜愛的經典劇目、個人表演和最新作品，旅客甚至可以在泳池躺椅上觀看一些演出。編舞、化妝師等劇組幕後人員也會和演員一起參加小組討論、互動活動和個人採訪。

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Global Citizen Journeys是一家專門面向千禧一代的旅遊公司，其創始人Joshua Smith說：「一般的遠洋郵輪有30家餐廳和4,000名乘客，我不知道這種模式實際上能生存多久。」他表示，看到愈來愈多公司推出小眾郵輪，像是郵輪音樂節或小型精品郵輪，以瞄準千禧一代的年輕受眾，這些創新產品已取得成功。例如，挪威郵輪公司的Groove Cruise主打海上電音音樂節，乘客可以享受96小時不間斷舞曲，70多名DJ表演、多場主題派對，最近一次行程將在明年1月24日出發，房間早已售罄，現在若想預訂只能進候補名單。

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一些公司亦推出內河巡遊，船型更小，通常可容納不到200名客人。這種小郵輪在旅遊旺季，尤其是歐洲的旅遊旺季，很受想遠離人群的初次遊客青睞。還有一些郵輪公司修改了路線，允許在港口停留更久，讓旅客有更多時間探索停靠的城市。

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