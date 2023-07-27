【今日優惠精選】免費派發「白桃冰沙」飲品｜海港城餐廳告別感謝祭 低至35折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. PHI Coffee & Pancake：免費派發「白桃冰沙」飲品

在指定日期，PHI將派發夏日期間限定粉紅仲夏白桃冰沙，只要follow @phi.coffee.pancake IG，即可免費獲得一杯。





免費派發「白桃冰沙」飲品

派發日期：2023年7月28日-8月1日

派發時間：12:30-15:30

地址：美孚百老匯街69-119號美孚新邨地下91A號舖；太古太古城道14號耀星閣地下G1010號舖；屯門屯順街1號屯門市廣場1期3樓Kiosk 2；山頂山頂道118號山頂廣場1樓106號舖；旺角彌敦道639號雅蘭中心2樓207號舖

2. Green Common：海港城店告別感謝祭 低至35折

Green Common 海港城店將於8月6日結束營業，由即日起至8月6日，海港城店將舉行告別感謝祭，全店正價貨品將以88折發售，部分貨品更低至35折。消費滿港幣100元或以上，更可獲贈免費「新豬肉純素鍋貼」小食券，該小食券只適用於荃灣店堂食。

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3. 百佳：百佳倉登場 日用品開倉價

即日起至8月3日，百佳於港九新界10間分店設立百佳倉，各式美酒佳餚及日用品以開倉價發售，讓大家以最抵價錢享受優質生活體驗。

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撰文：hket小編

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