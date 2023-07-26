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恒安標準人壽亞洲增22項投連險投資選擇　下半年續籌備新產品

保險 17:48 2023/07/26

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恒安標準人壽（亞洲）今天公布，在投資相連保險產品下新增22項投資選擇，使公司累計提供超過290項、由20多間基金公司管理的投資選擇。

此外，該公司的現金分派股息投資選擇亦增至43項，貨幣選擇涵蓋美元、英鎊、日圓及人民幣等；並在新增的投資選擇中加入基建及科研等領域，為投連險客戶提供更廣泛的投資選擇。

投連險新增22項投資選擇　下半年繼續籌備新產品

恒安標準人壽亞洲行政總裁劉東煜表示，即使目前經濟環境未盡明朗，該公司仍然透過提供廣泛的投資選擇和產品，為客戶的財富規劃賦能增效。展望下半年，該公司正籌備新產品及優化服務。

與此同時，恒安標準人壽（亞洲）亦公布今年第三季宏觀經濟觀點，面對通脹壓力，各地央行需要繼續應對強於預期的核心價格壓力，但又不能過度損害經濟增長。一方面，需要維持限制性貨幣政策，直至通脹持續低於目標水平；另一方面，加息對房地產和金融市場將會有延遲性影響，經濟前景仍存在不確定性，央行需要權衡兩端。

展望第3季：以壓抑通脹、風險平衡為主調

該公司又指出，全球經濟增長放緩開始影響中國，6月份按人民幣計價中國出口數據同比下滑，但1月至6月累計出口數據仍同比正增長。內需持續擴大，房地產市場的低迷和疫情帶來的不確定性影響消費者行為，但內地較高的儲蓄率仍能為消費復蘇提供支撐。

恒安標準人壽亞洲首席投資總監張弘表示：「短期而言，投資者對經濟增長前景預期不確定提升，因此市場期待針對性的貨幣政策及產業政策落地，包括出台更多刺激措施，例如降準降息，以及放寬部分產業政策。」

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