【中秋節2023】月餅早鳥優惠近半價！雪糕月餅65折／經典奶黃買4送1

2023年中秋節是9月29日，雖然還有近兩個月，但不少商家已陸續推出月餅早鳥優惠。這些優惠大多於7月底至8月中結束，愈早購買優惠力度愈大，想買月餅的朋友記得把握時間，不要錯過著數優惠價啦！

1. 四季酒店龍景軒：禮盒低至65折

米芝蓮兩星龍景軒廚師團隊推陳出新，推出全新武夷奇蘭榛子單黃白蓮蓉月餅，餡料嚴選上乘食材，包括產於武夷山的頂級手採奇蘭茶葉，其香氣馥郁，醇和的餘韻中和香濃內餡。除了新款式之外，經典款式也不缺席，即日起至7月31日，四季月餅禮盒更推出早鳥優惠，低至65折，禮盒中包括單黃白蓮蓉月餅 (兩件裝) 、迷你蛋黃奶皇月餅 (三件裝) 及 Teacha茶包 (六包)。

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2. Häagen-Dazs™ : 雪糕月餅 低至65折

Häagen-Dazs™雪糕月餅禮盒設計非常用心，除了圍繞月亮、繁花及月兔，月餅還用法國傳統Toile de Jouy朱伊紋印花風格。由即日起至8月28日，於Häagen-Dazs™專門店或e-Shop可率先預訂，Häagen-Dazs Club金或銀卡會員，或DBS信用卡持卡人可享低至65折早鳥優惠。



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3. 皇玥月餅：早鳥優惠價+買4送1

皇玥全新月餅系列，除了享譽盛名的流心月餅外，首次推出燕窩奶黃月餅、迷你五仁月餅及低糖雙黃白蓮蓉月餅，今年月餅禮盒，更帶來七款如彩虹般夢幻的配色。由即日起至7月31日，兼享買4送1優惠，愈早購買，可享更高優惠。

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4. Fortnum's ：早鳥價買混合茶奶黃月餅

Fortnum & Mason主打優質紅茶和月餅的搭配，本次推出多款禮盒裝優惠。其中，茗茶月餅禮盒中包括著名的混合茶製作奶黃月餅、小罐茶及蓮花造型茶杯組成。由7月17日到9月8日，更可以早鳥價608元購買這個禮盒，是中秋送禮的好選擇。

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5. 利苑酒家月餅: 會員額外95折

想品嚐米芝蓮星級月餅，不妨考慮利苑酒家，在港九新界有多個換領點，十分便利。由即日至7月31日，登記成為網店會員購買中秋月餅禮券可享優先價額外95折，滿900元可享免費寄券服務，另外滿1200元可獲贈利苑始創XO醬禮券一張。

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6. 奇華餅家：迪士尼系列 燈籠月餅禮盒

奇華今年推出嘅奇華迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒，即日起至7月31日，於奇華門市及網店還可以214元優先預購燈籠月餅禮盒禮券一張(原價268元)。憑券於8月1日至9月26日期間可換領奇華迪士尼燈籠月餅禮盒 (6個裝)一盒。



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7. Starbucks：走馬燈禮盒 早鳥9折優惠

Starbucks推出亮光走馬燈月餅禮盒，獨特360度旋轉走馬燈設計，配上三款招牌咖啡茶飲口味月餅(各2個)，同一張中杯裝手調飲品券。即日起8月10日，訂購可享每盒9折優惠。

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