傳承資產8大錯誤觀念　錢留給下一代不是義務　沒有高收入也可累積世代遺產

曾經想要為自己和家人建立穩固的財務基礎、或給下一代留下大筆可觀的財富？就要開始考慮建立「世代財富」。世代財富，是指在離開人世後傳承給下一代家庭成員的資產，但是，要成功建立世代財富並不容易，需要謹慎和計劃。據GOBankingRates專欄作家Jordan Rosenfeld指出，有些錯誤觀念可能會阻礙財富傳承，以下是8個最常阻礙人們發展世代財富的錯誤觀念︰

錯誤觀念1︰世代財富總是大筆的

財富這個詞是具有誤導性。對不同家庭而言，財富的定義有所不同。因此，僅僅因為你有東西可以傳承給家庭成員並不意味著你是一位億萬富翁或百萬富翁。根據Investopedia的數據，在1995年至2016年期間，超過一半的美國家庭繼承金額都不到5萬美元，而只有2%的家庭繼承金額超過100萬美元。

錯誤觀念2︰留給下一代是你的義務

繼承不是你的義務，而是你的選擇。可以選擇將財富捐贈給慈善機構或其他組織，以支持你關心的事業或社會問題。你也可以選擇將財富留給你的家庭成員，但這需要仔細考慮和計劃。

錯誤觀念3︰世代財富很容易累積

建立世代財富需要紀律、遵守預算和長期投資等。如果家庭已經有一定財富，或者認識一些有世代財富的人，不少人會認為他們輕而易舉地實現家族財富，以為人人都可以成功實現。但是，世代財富通常不會一夜之間實現。建立世代財富的人是通過生活節儉、遵守預算、早期投資，並保持這種策略多年的才達到的。

錯誤觀念4︰世代財富將永遠滾存

聰明的投資和金錢管理並不總是隨著財富傳承下去。70%的富裕家庭在下一代就失去了他們的財富，更有90%的富裕家庭在再下一代就失去了財富。維持大量財富需要金融智慧，不是所有有錢的父母都會全數給予他們的繼承人的。因此，一旦建立了世代財富，就需要妥善保管和管理它，以避免投資損失、不良的稅務計劃、和價值觀差異，導致子孫代遺產減少或更早失去對這些資金的控制。

錯誤觀念5︰繼承人會理性用錢

即使個人在財務管理方面非常理智，但繼承人可能有不同的財務觀念和傾向。他們可能會將錢花費在不必要的事情上，或者將投資風險承擔得太高。因此，你需要為你的繼承人進行財務教育和培訓，以幫助他們理解如何管理和繼承財富。

錯誤觀念6︰繼承可以解決下一代所有問題

如果打算將財富傳給子女和孫子女，就需要考慮到他們可能面臨的各種問題，例如婚姻問題、離婚、糾紛和債務。透過制定遺產計劃，以確保財富能夠在這些情況下受到保護。此外，也需要為繼承人制定繼承計劃，以確保他們可以合理地管理和利用這些資金。

錯誤觀念7︰世代財富需要高收入

可能有人認為如果一開始沒有很高的收入，就永遠不可能建立世代財富。然而，通過職業晉升和副業，同樣也可以增加財富。財富建立在很大程度上是關於紀律，過度消費會很快抵消這種紀律。在一生中保持財務紀律，同時仍然花時間享受年輕歲月的付出，自由能夠將財富傳給子女和孫子女。

錯誤觀念8︰傳承財富生命中最重要的事情

雖然傳承財富是重要的，但你的生命中還有其他重要的事情。需要平衡工作、家庭、健康和個人成長等方面的需求。為了確保你的生活和財務平衡，你需要制定全面的財務計劃和生活計劃，以確保生活不僅僅是關於財富。

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