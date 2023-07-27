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【銀色債券2023】杜蘇芮28日登陸　若打風撞正銀債首日認購　老友記應如何部署？

外匯、商品、債券 10:01 2023/07/27

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超強颱風「杜蘇芮」已進入香港800公里範圍，天文台發出一號戒備信號。根據熱帶氣旋路徑資訊，杜蘇芮預計周五（7月28日）早晨至上午登陸；最新一批銀債亦將於7月28日開始認購，在惡劣天氣下，各位投資者應該如何部署？

其實老友記不用心急，由於銀債跟認購新股一樣，並非「先到先得」，而是按照認購的人數、手數去分配，加上認購期至8月9日下午2時，所以不用急於開始認購首天就去抽。如果想賺盡高息，更可以善用認購期，承造短期定存。例如建行亞洲的1星期20厘，或者星展銀行的1星期10厘，都是不錯的選擇。

事實上，在親身到分行辦理以外，各大銀行亦提供不同的方式認購銀債，當中包括電話理財、網上銀行和手機銀行。因此在惡劣天氣下，就可以選用那些途徑認購銀債了。

另一方面，恒生銀行 （00011） 指出，即日至9月29日期間，客戶凡經網上途徑成功認購指定產品（包括第八批銀色債券）或完成指定服務（如開立證券戶口、開立SimplyFund戶口、透過基金投資戶口認購基金等）即可參加大抽獎。認購指定產品或完成項目愈多，中獎機會愈大， 有機會贏取10,000元Apple Store禮品卡（名額共30個）。

滙豐6免恒生7免　券商零息零手續費｜銀債優惠大亂鬥（不斷更新）

其實唔夠60歲都買得　揀銀行要留意一件事

券商也為老友記提供更多服務，富途為更全面照料銀髮投資者需要，設24小時諮詢專線，專門解答年長投資者對銀債的疑問；同時提供預約專人1對1服務，可以選擇在港鐵站、富途金鐘辦公室、 地區流動車及多個地區推廣活動地點等。

富途又表示，有別於往年的線下服務點，今年更透過8月1日開幕、位於尖沙咀的富途體驗店，特設店內排隊快線，為銀髮投資者提供特快開設認購服務。

◼颱風警告下的銀行服務安排◼

 星期一至五星期六
八號或以上颱風警告或極端情況於營業時間內生效銀行將暫停營業
八號颱風警告及（如有）極端情況在中午12時或之前取消銀行在情況許可下，將於八號颱風警告及（如有）極端情況取消後2小時恢復營業
八號颱風警告或極端情況於中午12時後取消銀行將全日不會營業-
八號颱風警告或極端情況於早上9時後取消-銀行將全日不會營業

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