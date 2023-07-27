【理財加油站】窮人都有這6個壞習慣　如何避免「窮者愈窮」？

有句話說「窮者愈窮，富者愈富」，窮人很難通過白手起家實現跨越階層？除了難以改變的家庭背景優勢之外，其實日常生活中一些小壞習慣，也會令人在無意間變得愈來愈窮。相信很多人都有這種感覺，日忙夜忙，收入在賬面上變多，但還是不能輕鬆應對生活中的日常消費，總是不夠錢用，這很有可能就是沒有改變消費的壞習慣，要想找到致富之道，首先要戒掉以下這些習慣。

變窮習慣1：喜歡通過奢侈品證明自己實力

愈是貧窮的人就愈想向別人證明自己的實力，通過購買奢侈品手袋、衣服、鞋來證明自己過得很好。在自己還沒有承擔這些費用的能力時，就超出消費，可能因此出現不同類型的負債，這種「預支人生」的行為，只會讓未來陷入貧窮的無限輪迴。



變窮習慣2：為了優惠券而過度購買

商家們為了刺激消費，通常會推出誘人的套裝優惠，例如，買二送一、買滿100元有折扣、買指定產品送價值較高的禮品、買滿指定數額送優惠券等等，看到這些優惠，很多人就會忍不住購買，甚至還會以為自己省下一大筆錢，最後會發現，為了獲得這些優惠，已經過度購買。



變窮習慣3：因為便宜而過度購買

同樣是價錢所引致的購物欲望，很多人經常會因為特價、折扣、便宜，買了不少自己根本不需要的東西，有些東西甚至送人都未必有人要，最後塵封在家裡。所以，在購買之前，想清楚自己的需求性，或者養成建立購物清單的習慣。

變窮習慣4：充滿「仇富」心理

愈貧窮的人就愈容易仇視富人，認為他們之所以有錢，都是因為遇到貴人和好的機遇，將一切的努力都最終歸咎於運氣。事實上，運氣只是致富的其中一個因素，努力並不可忽視。如果一個人將運氣看成致富的唯一要素，久而久之，就會失去努力的動力，與富人更是漸行漸遠。



變窮習慣5：不懂得拒絕

有人可能礙於面子或者害怕影響人際關係，總是無法拒絕一些花錢的行為。例如，在朋友聚會上，為了和大家保持一致，去了昂貴的西餐廳，導致不夠錢支付日常生活費用；在好朋友的請求下，自己預算不足也借錢出去，不懂得拒絕將會對自己造成不同程度的財務負擔。為了平衡自己的財務收支，應該適當拒絕這些不必要的資金損失。

變窮習慣6：工作不願意從低做起

有錢人之所以有錢，除了懂得管理資產之外，最重要的是他們通常不放過任何一個賺錢的機會，即使這種工作非常低階，也會搶著去做，對於富人而言，他們願意放下面子去賺錢。而窮人通常更愛面子，不願意將就，如果是一些低階層的工作，就算有更高的薪酬，可能都不會選擇，這將錯失不少學習及累積財富的機會。

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