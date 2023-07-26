【高息存款】70%美國中產有高息都唔賺　主因是懶？！

市場押注美國7月加息，實際結果將於香港時間周四（7月27日）凌晨揭曉。美媒《CNBC》報道，桑坦德銀行（Santander Bank）一項最新調查發現，儘管存在通脹擔憂，近70%美國中等收入人士仍沒有把儲蓄轉移到收益較高的戶口上；但在今年5月下旬的調查中，當時有高達93%的人表示，在選擇銀行時，「有競爭力的利率」很重要。

報道引述DepositAccounts數據指出，截至2023年7月25日，美國最富有的1%儲蓄戶口，年收益率高於4.5%，而傳統銀行的平均收益率為0.42%。

不轉覓高收益 主因方便、缺乏時間

在高息環境下不尋求更高的存息，據報，主要因為是方便、缺乏時間或傾向於留在現有銀行。Wealthspire Advisors副總裁、註冊理財規劃師Kevin Brady表示，人們忙於日常生活，而研究替代方案和執行變革所需的注意力，卻落在了優先級列表上。

即使其他存戶知道，他們可以在其他地方獲得更高的存息，但仍然不願意做出改變。吉布森財富管理公司（Gibson Wealth Management）財富經理、達拉斯首席財務官Brandon Gibson表示，對於他們中的許多人來說，這些利息根本不值得去爭取。他稱，如果客戶的投資組合中有100萬美元，他們可能不希望為2%至3%額外回報，而更換銀行。

Gibson指出：「如果要在網上銀行和實體銀行之間進行選擇，情況尤其如此。」他表示，網上銀行可能不太方便，同時不能保證高息環境持續多久。

資本較少 利息誘因不大

對於一些資本較少的美國人而言，他們可能更沒有動力更換銀行。 全球的資訊服務供應商益百利（Experian）今年5月份一項調查顯示，約40%的收入低於3%的存戶認為，他們沒有足夠的儲蓄來做出改變。根據當前利率，擁有三位數餘額的儲戶可能只會獲得幾美元的額外利息。

益百利調查發現，留在低利率銀行的其他原因，包括缺乏對更高利率、便利性的認識，以及「太忙」。

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