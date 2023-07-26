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按揭成數放寬　轉按套現亦受惠　有哪些注意事項？

博客 13:40 2023/07/26

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按揭成數放寬之後，暫時一、二手成交未見明顯上升。但值得留意，受惠於新措施的絕不止於有意入市的準買家，那些有意於轉按套現的小業主，理財彈性也因為措施放寬而大幅增加。

放寬後 轉按套現空間將增加

在樓按成數放寬前，市值1000萬元的住宅，一般按揭成數上限為6成，借款額不逾500萬元，樓價1000萬元以上按揭成數為5成；透過按揭保險，小業主雖然也可轉按，但樓價如在600萬元以上，轉按不可套現。以上措施大大限制了小業主轉按套現的彈性。

在7月7日按揭成數放寬之後，雖然按揭保險的轉按限制不變(樓價600萬元以下物業，可轉按套現，600萬元以上可申請轉按減息，但不可套現)；但由於銀行的一般按揭成數上升，令大量物業的轉按套現空間增加。

例如過去1000萬元以上物業的按揭成數上限是5成，現時1500萬元以下住宅，銀行按揭成數上限為7成，平白增加2成的樓按成數。如果物業在早年購入，累積一定升幅，小業主大可透過轉按套取現金，作其他用途。

可行性視乎多因素

但有意轉按套現的買家要留意，轉按套現是否可順利進行，視乎眾多因素，包括：物業現時的估值、原有按揭的未償還餘額、樓按申請人的信貸紀錄、收入是否可通過壓測等等。

須考慮利率和風險

現時新批樓按利率不足4厘，理論上，如果樓按借款人把轉按套現所得用於投資，成功獲得高於按息的回報，轉按在理財上便屬有利可圖的操作。不過要留意，比起過去20年，現時仍處於相對高息環境。美息(以及港息)會不會在明年回落，仍有待觀察。

在考慮是否套現之時，除了利率之外，亦要考慮其他風險問題，尤其是那些套現後打算將資金用作投資的朋友。資產價格可升可跌，萬一套現投資成績不理想，資金被套牢又碰上未來息居高不下，便會蒙受更大損失。

【關於作者】葉敬誠於宏亞按揭證券公司從事市場研究，有逾十年的按揭業務經驗。希望透過博客文章，推廣按揭風險管理的意識，並協助小業主善用按揭資源。

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撰文 : 葉敬誠 宏亞按揭證券有限公司助理副總裁

欄名 : 宏觀論按

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