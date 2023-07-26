【薪酬福利】駐港外派員工薪酬　躋身全球頭5

人力資源管理顧問機構ECA International發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」結果，香港於2022年的全球外派員工薪酬福利排名中上升三名至全球第五位，但總價值相比2021年下降了2%。目前，香港外派員工整體薪酬組合的總價值為27.8萬美元（約218.16萬港元），當中現金薪酬和福利成本分別下降2,400美元和1,600 美元。

外派員工的整體薪酬組合，通常涵蓋現金報酬、福利 （包括如住房、國際學校、交通用車等），以及稅務三部分。為協助企業對其外派員工實際薪酬進行市場基準比較，ECA每年開展的「我的外派薪酬市場調查」全面分析全球外派員工的薪酬水平，涵蓋福利、津貼、薪酬計算方法及稅務處理等資訊。

ECA International亞太區域總監關禮廉表示：「香港於2021年的整體薪酬福利組合錄得升幅，但由於現金薪酬有所下降，令2022年之整體組合價值再度下跌。許多地區的福利成本支出上升，雖然香港不在此列，但香港現金薪酬下跌，降低整體薪酬福利組合成本。另外，港元表現相對強勢，令香港的排名上升三名，而其他地區因貨幣貶值，導致薪酬福利組合價值下跌。」

亞洲重點：逾一半地區下跌 包括中國內地、日韓台

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與去年相比，今年大部分受訪亞洲地區的外派員工現金薪酬下降，導致以美元計算的整體薪酬福利組合價值，在超過一半的地區有所下跌，當中包括日本、韓國、中國內地、台灣等。

中國內地的排名保持不變，僅次於日本和印度，成為亞太地區外派員工薪酬福利排名第三位，及全球排名第四位。儘管如此，駐中國內地外派員工於2022年的現金薪酬以美元計算下跌了5%。關禮廉解釋： 「與2021年相比，人民幣兌主要貨幣表現強勢，但大部分外派僱員的現金薪酬均以其他貨幣計算，令現金薪酬以人民幣計算平均有所下降。」

另一方面，新加坡於2022年的薪酬福利組合價值增長了4%至25.88萬美元。新加坡較高的租金成本帶動福利成本上升了9%，為亞太地區福利成本升幅最大之地區，並使其全球外派員工薪酬福利排名上升六名至第16位。

與去年一樣，馬來西亞仍然是亞太區外派員工整體薪酬福利待遇最低的地區。整體薪酬福利組合價值下跌4%至16.47萬美元，而現金薪酬則下降了6%。

全球重點：英國再度成為外派員工成本最昂貴地區

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英國於2022年繼續成為外派員工成本最高的地區，平均外派員工薪酬福利組合為44.16萬美元，與去年大致相同。當中福利成本上升4%至16.76萬美元，為全球最高，惟現金薪酬只佔整體成本約18%。

由於美元表現強勢，美國在全球外派員工薪酬福利排名中上升七名，躋身前十之列。儘管現金薪酬略有下降，整體薪酬福利組合成本仍上升6%至27.28萬美元。

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