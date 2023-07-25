本季料只加息一次　美元走弱　亞股吸引力浮現

雖說投資者正等待美聯儲今星期的議息會議的結果，但事實上市場幾乎可以肯定美聯儲加息25基點。市場真正想了解的是美聯儲主席鮑威爾在於會後聲明中，會否給予投資者一些加息週期結束的線索。筆者認為今個星期加息25基點後，美聯儲不會明確表明何時停止加息，並且將繼續採用數據主導及「鷹派引導」的方向管理市場預期，以防止通脹反彈時需要重新收緊政策。

加息預期低 資金流入亞股

儘管很大可能美聯儲不會明確加息週期完成的時點，但從通脹角度而看，自第二季度開始，通脹進入急速下行的勢頭，6月核心通脹率更下降至4.8%並低於聯邦基金利率。由於美國核心通脹於去年9月才見頂，基於高基數效應，相信未來數月核心通脹仍能繼續下跌，從而支持第三季度美聯儲較大機會只加息一次的觀點。

當上述觀點成立時，預期股票市場的樂觀情緒將得以支持。參考近月，當美聯儲的鷹派立場稍為減輕時，資金流向都會出現變化，股市表現便會如化學作用效果般上漲。情況就好像5月當美聯儲在會後聲明中刪除了「預期進一步收緊政策可能是合適的」的一句，換成「確定下一步合適的緊縮幅度會考慮多項因素」，令市場預期美聯儲6月再加息的機會不高，吸引資金從該星期起流入亞太地區股票，扭轉了自4月以來每週出現淨流出的情况，而資金流入的情況更維持至今。

美元料走弱 亞股吸引力將浮現

參考過去4次美國利率見頂後的3個月及6個月，亞洲股市都表現不錯，除了在2000年那次錄得下跌外，其餘3 次均錄得上升，3個月及6個月平均回報約7至8%。這是由於亞洲股市表現較受美元走勢影響，基於美聯儲第三季加息週期拐點臨近的看法，代表美元的息差優勢將會收窄，隨著經濟衰退風險下降時，美元大方向上會走弱，預期亞股吸引力將浮現。

可留意200天線約627點水平

早前當美元指數於7月初由103.5的高位下跌並低見99.6水平時，MSCI亞洲(日本除外)指數在短短5天上升近6%；但當美元指數跌穿100的支持位有所反彈，亞股亦由高位回落，在技術走勢上形成雙頂，並出現整固。自今年4月開始，MSCI亞洲(日本除外)指數在200天線約627點有一定支持，故此，希望捕捉亞洲股市機會的投資者可以留意這個參考水平。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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