「我們錯了」！著名「淡友」承認睇錯市　但仍料後市有風險

金融市場變幻莫測，即使是最頂級的分析師、投資者，掌握最豐富的資訊、擁有最精密的分析模型，也難完全準確估計後市，大型投行摩根士丹利便有一名美股分析員認錯，在道指、標指一直企硬之際，承認不應該唱淡股市。

去年標準普爾500指數暴跌，使超級淡友摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson成為華爾街最著名的股票預測家，在今年大部分時間内，他仍然維持悲觀情緒，認為漲勢將逆轉，對科技股發出警報，並認為3月份的銀行業動蕩預示著股價可能再次開始上漲之前需要出現「惡性」抛售高潮。但是，今年以來，美股一路向好，截至7月24日，道指已連升11日，是6年來的最長連升紀錄。Wilson在給予客戶的備忘錄，承認看錯市，直言「我們錯了」（We were wrong）。

Wilson承認太長時間看淡大市，他對標普500指數的目標為3,900點，但該指數今年來累升19%，7月24日收報4,554點。在通脹下降和成本削減的情況下，2023年的估值高於其預測。大摩最新估計標普500指數明年6月底將見4,200點，較目前下跌約8%。



對美國企業盈利能力保持謹慎

七個月以來，儘管利潤下降，基準指數仍強勁反彈。從人工智能帶來的樂觀情緒提振了科技巨頭，到通脹降溫、經濟衰退警告被證明為時過早的彈性經濟，一連串的順風推動了這一飆升。



雖然Wilson承認自己低估了股市上漲的錯誤，但他仍然對美國企業的盈利能力持有謹慎態度。原因是，儘管通脹疲軟增强了美聯儲更加友好的樂觀情緒，為股市估值提供了有利的背景，但也意味著企業定價能力的減弱。他還表示，通脹現在的下降速度甚至比普遍預期的還要快，尤其是企業收到的通脹。由於價格是今年許多公司銷售增長保持在零以上的主要因素，如果定價能力減弱，這將是一個重大阻力。

美銀：大漲之後將是大跌

Mike Wilson認錯了，另一著名淡友則未有表示。美國銀行策略師 Michael Hartnett 去年準確預測股市拋售潮，但對標指今年會在3月8日前跌到3800點的預測卻落空，因投資者在這段期間湧入科技股避險，反而帶動股市大漲。他解釋道，之所以錯看上半年走勢，是因為美國經濟躲過衰退和信用緊縮，並表示，當前由人工智慧 (AI) 驅動的漲勢是沒有意料到的事件。

然而，對於後市，Hartnett仍然維持看淡態度。在上個月，標普500指數進入技術面「牛市」，但他認為，這並非股市的新一波大漲，反而比較像是2000年或2008年崩盤前的大反彈。Hartnett還説道，他不相信這是全新牛市的開始，接下來到9月4日的美國勞動節期間，標普500指數頂多只能再上漲150點，但下挫空間預估多達300點。

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