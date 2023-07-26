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【今日優惠精選】123 by ELLA滿88元88折｜Uniqlo女裝T恤$39起

精明消費 07:30 2023/07/26

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 123 by ELLA：消費滿88元88折、再送耳機／卸妝油

點擊圖片放大

123 by ELLA推出「夏日狂歡Summer Sale」，即日至7月30日，到門市購買兩件貨品滿88元，就可以得到全單88折優惠，同時額外送埋耳機一對。購買折實價滿138元，另外再送LATTE BOTANICAL卸妝油（180ml）一件。

 

2. Uniqlo：優惠專區女裝T恤$39起

Uniqlo以優惠價發售一系列夏日單品，包括女裝短身T恤 [短袖] 特價39元、女裝AIRism棉質T恤 [短袖] 59元、女裝AIRism羅紋背心 [絲質混紡] 59元、男裝休閒條紋Polo衫 [短袖] 79元、女裝AIRism抗UV緊身褲 [10分] 79元、女裝miffy AIRism RELACO起居7分褲 79元等等。

更多優惠貨品見圖：

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3. Pacific Coffee：買指定食品 手調飲品半價

點擊圖片放大

Pacific Coffee推出「周年夏日4重賞」終極優惠，即日至7月31日期間，購買沙律、鹹點、三文治、熱食、甜品、乳酪杯，即可享半價加配手調飲品一杯（標準裝或以上）。

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

撰文：hket小編

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欄名 : 今日消惠優惠

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