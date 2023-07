9成高收入女性對財務決定沒信心　3招建立財務安全感

9成高收入女性對做出有關金錢的決定缺乏信心,雖然她們事業成功,但仍受到社會規訓不鼓勵女性理財的影響。

9成高收入女性對金錢決定沒信心

《商業内幕》報道,白手起家的美國百萬富翁Rachel Rodgers建立了一個由數千名女企業家組成的社群,人均收入逾10萬美元(約78萬港元),她們之中卻有90%的人對做出金錢決定沒有信心。即使是收入豐厚的成功女性,她們仍然內化了社會對女性和金錢的偏見。

社會偏見不鼓勵女性投資

Rodgers在她的《我們都應該成為百萬富翁》(We Should All Be Millionaires)一書中發現,男性和女性通過媒體和社會接收到的關於金錢的信息完全不同:「在面向男性的媒體中,這些信息假定男性會取得經濟成功,並鼓勵男性投資、消費和承擔金融風險,以獲得權力。」

而女性收到的信息往往恰恰相反。她寫道:「社會鼓勵女性通過節儉的方式最大化經濟貢獻,比如存小錢、賺小錢,或者找到一種經濟支持手段,就像女性無法養活自己一樣。」

文章援引根據美國退休人員協會 (AARP) 的數據指,女性退休後陷入貧困的可能性比男性高80%,因此女性掌控自己的金錢並持續積累財富尤為重要。

以下3個技巧可以提高對理財的信心:

1.多關注投資,而不僅僅是儲蓄

女性一直都是儲蓄者,但需更注重投資。兩者之間的區別在於,投資具有長期複利和財富增長的能力。

女性已取得長足進步,但仍面臨各種挑戰:男女薪酬和退休差距、日益增長的兒童和老人護理成本,甚至是粉紅稅(Pink tax,指:同類產品,面向女性的要價高過男性)。投資是克服這些挑戰的關鍵一步。

投資可以從小做起,重要的是要開始行動。例如,可以好好打理强積金投資組合,並努力將總收入的15%至 20%用於投資。

2.建立應急基金

擁有充足的應急基金是建立財務安全和信心的第一步。從盡可能多的金額開始,積累6到9個月,以便在失業、意外患病或家庭緊急情況時可以提供保障。高收益儲蓄賬户是存放這筆資金的好地方,既能賺取利息,又能保持流動性。

靠薪水過活是引發財務焦慮的首要原因。對於大多數人來說,面臨某種財務困難的可能性相當高,因此優先考慮緊急儲蓄至關重要。

3.擺脫債務

信用卡債、個人貸款、學生貸款等債務會讓你感到入不敷出,還清債務是存錢的第一步。

一個好的策略是先償還高息債務,然後再處理低息債務。這就是所謂的「雪崩」法。「滾雪球」法是另一種策略,即先還清數額最低的債務,以建立還債動力,然後再集中精力還清數額第二低的債務,直到還清所有債務。

