【信用卡優惠】恒生+FUN Dollars可用來交卡數？儲分當錢使　拆解6家銀行回贈計劃

大部分消費者常以信用卡簽賬，除了信用卡公司會提供專屬的消費優惠，銀行也會有簽賬回贈，積分不但可以兌換成飛行里數或其他禮遇，更可以用來抵銷簽賬當錢用。本網整合6家銀行的信用卡回贈計劃，一起來比較一下分別！

1. 恒生+FUN Dollars

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恒生銀行 （00011） 近年搞作多多，旗下信用卡回贈計劃「Cash Dollar」於今年5月改名為「+FUN Dollars」，近日又宣布+FUN Dollars可以用來交卡數，每$1 +FUN Dollars能夠抵銷1元簽賬，把信用卡積分當錢使。

該行上月推出「MMPOWER World Mastercard」，主打網上零售簽賬5%及自選簽賬類別「5揀2」獲得5%回贈，兩款優惠合共每月回贈上限$800 +FUN Dollars，不設單項上限。

2. 滙豐「獎賞錢」

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「獎賞錢」是滙豐信用卡的回贈單位，每$1「獎賞錢」可作1元使用，直接扣減信用卡消費。另一種常見的用法是兌換飛行里數，每$1「獎賞錢」可兌換「亞洲萬里通」10里（EveryMile信用卡：$1「獎賞錢」可兌換20里）。

該行眾多信用卡產品當中，滙豐Visa Signature信用卡的合資格回贈簽賬類別最多，而且比率亦較高。例如海外簽賬、飲食與娛樂消閒等等，都可以得到基本獎賞錢回贈0.4%、「最紅自主獎賞」簽賬回贈2.4%、Visa Signature卡尊享額外回贈1.2%。

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3. DBS$／COMPASS Dollar

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星展銀行旗下有兩個信用卡兩大積分計劃，分別為「DBS$」及「COMPASS Dollar」，兩者基本上用法相同，可以透過DBS Omni手機應用程式的「一扣即享」，直接用積分抵銷簽賬。

如果有符合「8折優惠」的簽賬，手機應用程式就會出現提示，每DBS$1可當為1.25元扣除卡數。要留意，如果你希望以信用卡積分兌換里數，就要選擇以「DBS Black World Mastercard」儲「DBS$」，每DBS$48可兌換1,000里。

4. Citi Pay with Points

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選用citibank信用卡的客戶，簽賬就可以獲得Citibank Pay with Points回贈，積分可用於抵銷指定商戶的網上簽賬，包括自由鳥、百老匯院線、豐澤、元氣壽司、hutchgo.com、HKTV mall、Klook、友和、KKDay等等。

要留意，Pay with Points只適用於Citi Ultima信用卡、Citi Prestige信用卡、Citi Plus信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards信用卡、Citi HKTVmall信用卡、Citi金卡及Citi普通卡基本卡客戶；Citi八達通信用卡則不適用。

5. 中銀信用卡 - BoC Pay

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中銀香港的信用卡客戶，也可以用BoC Pay流動應用程式將積分轉換成現金，於各大BoC Pay商戶掃一掃就可以積分當錢使，基本兌換率為250分=1元。BoC Pay商戶包括東海堂、滿記甜品、南記粉麵、八月居、翠園、八月花、北京樓、KFC、美心西餅等等。

要留意，BoC Pay只可以綁定中銀銀聯雙幣信用卡，最新推出的Chill Card則以現金回贈為主，不用以積分轉換。

6. 渣打「360°全面賞」

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渣打信用卡客戶可以透過信用卡簽賬、存款、投資、保險、私人分期貸款及樓宇按揭賺取「360°全面賞」積分，然後在網上換領平台換領現金，最低換領金額為每個賬戶50元及指定兌換單位。比起其他銀行的玩法，渣打這個做法步驟就較多，而且較受限制。

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