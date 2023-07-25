用AIGC創作《改變世界的1.5°C》系列畫作　推廣低碳教育

人工智能（AI）在推動節能減碳及可持續發展上一直發揮著重要作用，商湯君在早前的文章中介紹了如何利用AI算法預測電力需求和供應，更有效地運用資源。今次換一個全新角度，為大家介紹生成式人工智能（AGI）如何與藝術及綠色低碳生活相結合，透過生動有趣的人工智能生成内容（AIGC）推廣可持續發展理念。

秒畫模型參數提升至70億量級

商湯在2023世界人工智能大會（WAIC）上推出「商湯日日新SenseNova」大模型體系的多方位全面升級，其中生成式大模型商湯「秒畫SenseMirage 3.0」的模型參數，從今年4月首次發佈以來的10億提升至70億量級，能夠實現專業攝影級的圖片細節刻畫。

創作2千幅低碳主題畫作

在剛過去全國節能宣傳周活動中，商湯「秒畫SenseMirage」就為用戶提供一個創作平台，利用AIGC技術創作近2,000幅以綠色低碳為主題的畫作。

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）最新發表的《氣候衝擊、調適與脆弱度》報告指出，在全球升溫 1.5°C 的情況下，世界各地都將面臨無可避免的多重氣候災害。

為了響應此主題，商湯「秒畫SenseMirage」製作了名為《改變世界的1.5°C》的系列畫作，正正以其獨特的藝術風格描繪了現代社會中面臨的氣候挑戰，呼籲人類共同應對全球變暖的問題。這些畫作不僅是藝術作品，更是一個創新的低碳教育宣傳工具。

用AIGC技術描繪氣候變化影響

商湯「秒畫SenseMirage」具有強大的中文理解能力，用戶只需要提供幾個關鍵詞，便能在數秒內生成一幅精美畫作，將抽象的綠色低碳未來清晰描繪出來。此外，用戶還可以根據喜愛的不同畫風，輸入不同風格的提示詞，或選擇不同畫風的AIGC模型，生成寫實、連環畫、中國風、卡通動漫等風格的畫作。通過AIGC技術，商湯秒畫的畫作得以快速精準地展示氣候變化所帶來的潛在影響，幫助社會更好地了解和應對全球變暖的挑戰。

《改變世界的1.5°C》系列畫作 – 由商湯秒畫生成︰

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商湯一直積極探索技術減碳方法，一方面以先進數字科技賦能碳密集型產業，助力能源、工業、交通、建築等領域推動數字化、綠色化轉型；同時，積極推動生成式人工智能等業界最新的應用與大眾綠色低碳生活相結合，推進技術普惠、推廣綠色低碳理念，共建綠色地球。商湯秒畫創作的《改變世界的1.5°C》系列畫作，正是藝術與科技相結合的例子，展現了人工智能技術在藝術和教育領域的應用價值。

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