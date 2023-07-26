【理財加油站】年輕人該聽「老人言」嗎？專家︰理財不必循規蹈矩

在讀書期間，很少有課程教導大家理財，導致很多剛剛畢業進入社會工作的年輕人不懂如何管理資金，於是只能跟隨過來人的建議。然而，每個人的財務狀況及金錢態度不一，別人的方法可能只適合參考，不宜完全複刻。印度投資教育與學習中心主席Uma Shashikant針對年輕人財務管理問題，提出以下幾點建議。

1. 年輕人不必循規蹈矩

Shashikant表示，年輕人不必一定跟隨別人提供的建議，也不需要一開始就為自己設定太多規則。特別是對於剛剛畢業的年輕人而言，一切都處於開端，沒有必要過於擔心未來，可以將錢花在自己想要的事情上，而在面臨這些事情帶來的後果時，就會慢慢明白如何管理自己的資金，並且可以從經歷中發現自己對待金錢的態度。

2. 清楚金錢本質就不怕濫用

對於剛剛進入社會的年輕人，在有關財務的事情上，一直以來可能都有父母幫忙處理，而現在需要自己開始管理一筆錢時，難免擔心自己濫用。Shashikant説道，當可以意識到金錢是一種有限的商品時，就可以平衡這一切。就像一個人如果意識不到金錢的有限性，就容易陷入負債，才會帶來麻煩。對於金錢而言，只有兩條規則很重要，第一，金錢是一種有限的商品。第二，每一個金錢決策都有機會成本，當一個人開始賺錢和消費時，每時每刻都要注意這兩條規則。

3. 年輕人必須優先考慮賺錢

很多過來人可能都會建議年輕人儘早開設退休賬戶，開始為退休儲蓄。事實上，對於剛剛畢業或進入社會時間不長的年輕人而言，距離退休還有一定距離，一切都尚早，必須先優先考慮賺錢，充分發掘自己的潛力，不需要人云亦云、無目的地儲蓄。



4. 建立應急儲蓄 做好資產分配

雖然現時不急於進行退休儲蓄，但為應對生活中的意外，應該建立應急儲蓄，一般是支持自己六個月的生活費用。這對於年輕人而言是一個挑戰，如果將收入的20%用於儲蓄，都需要大約30個月的時間來完成應急儲蓄。因此，做好資產的分配也至關重要，除了要考慮將收入的一部分放入應急儲蓄之外，還要注意不要將資金鎖定在房產、退休賬戶和非流動資產中，這可能會成為一種束縛。當明白自己如何賺錢、如何消費以及如何儲蓄時，自然就會知道自己對金錢的態度。

5. 權衡每個決定的後果 發掘自己的金錢偏好

生活中很多事情需要權衡，例如你專注於學習而放棄工作經驗；你選擇了一家初創公司而不是一家大公司，並放棄了成熟環境的舒適感；你可能會亂花錢，然後發現自己缺錢，或者你可能根本不花錢，但覺得很無聊。這些選擇都不存在對錯，每個決定最後都會給予自己一定啓示，重要的是確保自己在做這些決定之前，考慮清楚帶來的結果。慢慢從這些決定和思考中找到自己的節奏，就會發現自己的金錢偏好。

每個人財務狀況不一，不同人生階段對應的理財目標亦不盡相同，在理財方式選擇上，並沒有所謂的正確答案，只需要在不脫離金錢基本原則下，結合自身經歷，便可逐漸摸索到屬於自己的金錢觀及適宜的管理方法。

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