  • 31°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 09:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財加油站】年輕人該聽「老人言」嗎？專家︰理財不必循規蹈矩

個人增值 08:30 2023/07/26

分享：

分享：

在讀書期間，很少有課程教導大家理財，導致很多剛剛畢業進入社會工作的年輕人不懂如何管理資金，於是只能跟隨過來人的建議。然而，每個人的財務狀況及金錢態度不一，別人的方法可能只適合參考，不宜完全複刻。印度投資教育與學習中心主席Uma Shashikant針對年輕人財務管理問題，提出以下幾點建議。

1. 年輕人不必循規蹈矩
Shashikant表示，年輕人不必一定跟隨別人提供的建議，也不需要一開始就為自己設定太多規則。特別是對於剛剛畢業的年輕人而言，一切都處於開端，沒有必要過於擔心未來，可以將錢花在自己想要的事情上，而在面臨這些事情帶來的後果時，就會慢慢明白如何管理自己的資金，並且可以從經歷中發現自己對待金錢的態度。

2. 清楚金錢本質就不怕濫用
對於剛剛進入社會的年輕人，在有關財務的事情上，一直以來可能都有父母幫忙處理，而現在需要自己開始管理一筆錢時，難免擔心自己濫用。Shashikant説道，當可以意識到金錢是一種有限的商品時，就可以平衡這一切。就像一個人如果意識不到金錢的有限性，就容易陷入負債，才會帶來麻煩。對於金錢而言，只有兩條規則很重要，第一，金錢是一種有限的商品。第二，每一個金錢決策都有機會成本，當一個人開始賺錢和消費時，每時每刻都要注意這兩條規則。

3. 年輕人必須優先考慮賺錢
很多過來人可能都會建議年輕人儘早開設退休賬戶，開始為退休儲蓄。事實上，對於剛剛畢業或進入社會時間不長的年輕人而言，距離退休還有一定距離，一切都尚早，必須先優先考慮賺錢，充分發掘自己的潛力，不需要人云亦云、無目的地儲蓄。

4. 建立應急儲蓄 做好資產分配
雖然現時不急於進行退休儲蓄，但為應對生活中的意外，應該建立應急儲蓄，一般是支持自己六個月的生活費用。這對於年輕人而言是一個挑戰，如果將收入的20%用於儲蓄，都需要大約30個月的時間來完成應急儲蓄。因此，做好資產的分配也至關重要，除了要考慮將收入的一部分放入應急儲蓄之外，還要注意不要將資金鎖定在房產、退休賬戶和非流動資產中，這可能會成為一種束縛。當明白自己如何賺錢、如何消費以及如何儲蓄時，自然就會知道自己對金錢的態度。

5. 權衡每個決定的後果 發掘自己的金錢偏好
生活中很多事情需要權衡，例如你專注於學習而放棄工作經驗；你選擇了一家初創公司而不是一家大公司，並放棄了成熟環境的舒適感；你可能會亂花錢，然後發現自己缺錢，或者你可能根本不花錢，但覺得很無聊。這些選擇都不存在對錯，每個決定最後都會給予自己一定啓示，重要的是確保自己在做這些決定之前，考慮清楚帶來的結果。慢慢從這些決定和思考中找到自己的節奏，就會發現自己的金錢偏好。

每個人財務狀況不一，不同人生階段對應的理財目標亦不盡相同，在理財方式選擇上，並沒有所謂的正確答案，只需要在不脫離金錢基本原則下，結合自身經歷，便可逐漸摸索到屬於自己的金錢觀及適宜的管理方法。

相關文章：

Bill Gates對年輕人的5項忠告︰生活比工作重要、選擇能解決問題的工作

搵工要選大公司？這5條過時的人生建議　年輕人不應聼從

Z世代具獨特金錢觀 不接受為儲錢而慳錢 64%計劃2023年通過社交媒體賺錢

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

儘早討論遺產規劃　專家︰現在傷感情　好過日後上法庭
2023/07/25
儘早討論遺產規劃　專家︰現在傷感情　好過日後上法庭
【理財加油站】比基金經理更成功？簡單5步驟　學懂這種選股法
2023/07/25
【理財加油站】比基金經理更成功？簡單5步驟　學懂這種選股法
退休4大支柱　錢財只是其中之一　過來人分享︰「我們每天醒來最需要的是目標」
2023/07/22
退休4大支柱　錢財只是其中之一　過來人分享︰「我們每天醒來最需要的是目標」
【理財加油站】有錢人如何贏在起跑線？從小學會花錢、善用欲望
2023/07/21
【理財加油站】有錢人如何贏在起跑線？從小學會花錢、善用欲望
【理財加油站】Hermès、CHANEL高價回收排行！奢侈品投資　留意4大風險
2023/07/20
【理財加油站】Hermès、CHANEL高價回收排行！奢侈品投資　留意4大風險
創業 退休 儲蓄 經濟 商品 畢業 香港

下一篇文章

儘早討論遺產規劃　專家︰現在傷感情　好過日後上法庭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手球鞋】Apple舊版logo純白運動鞋　起拍價逾39萬元　90年代紀念品
【二手球鞋】Apple舊版logo純白運動鞋　起拍價逾39萬元　90年代紀念品
長壽診所湧現　年花78萬「逆齡」治療　是「智商稅」嗎？
長壽診所湧現　年花78萬「逆齡」治療　是「智商稅」嗎？
退休4大支柱　錢財只是其中之一　過來人分享︰「我們每天醒來最需要的是目標」
退休4大支柱　錢財只是其中之一　過來人分享︰「我們每天醒來最需要的是目標」
「我們錯了」！著名「淡友」承認睇錯市　但仍料後市有風險
「我們錯了」！著名「淡友」承認睇錯市　但仍料後市有風險
【理財加油站】比基金經理更成功？簡單5步驟　學懂這種選股法
【理財加油站】比基金經理更成功？簡單5步驟　學懂這種選股法
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款