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MTR派2.5萬張機鐵車票　今午12時登入即搶

精明消費 10:32 2023/07/25

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機場快綫25年慶祝活動繼續放送，最後一輪「搶免費機場快綫車票」活動將於今天（7月25日）中午12時舉行，派發25,000張機場快綫單程車票。乘客可以在MTR Mobile「我的優惠」領取，先到先得。

此外，港鐵車站商店將於8月1日（星期二）中午12時，透過MTR Mobile派發25,000張10元電子優惠券，乘客亦可以在「我的優惠」領取，先到先得。

如果你未能成功搶免費車票，也不用灰心。即日起至7月31日，大家可以用150至500字分享你與機場快綫或東涌綫有關的動人故事。負責主演《機場快綫25周年主題曲》MV的歌手王菀之，將會親自挑選既感動又獨特的故事，得獎者可獲得旅遊禮券（最多5000元）或機場快綫單程車票。

免費車票和優惠券以外，機鐵仔也會在7月28日（星期五）及8月11日（下星期五），下午3時至5時於機場快綫青衣站（往機場/博覽館月台閘內）快閃大派紀念襟章，有興趣的大家不要錯過。

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