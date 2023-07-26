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有錢人新潮流︰長壽診所　年花78萬「逆齡」治療　是「智商稅」嗎？

個人增值 11:10 2023/07/26

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前不久，45歲的美國科技業富豪Bryan Johnson為逆轉衰老，一年花200萬美元與17歲兒子換血，成爲網絡熱話。很多富人都像Johnson一樣希望尋求長生不老，旺盛的需求使得遍佈全球的長壽診所產業蓬勃發展，尤其是在美國，客戶每年向長壽診所支付高達10萬美元（約78萬港元），接受各種抗衰老治療，而其中一些項目未經科學證實。

長壽診所風投金額漲至4.5億

長壽研究業内人士向《華爾街日報》表示，估計全美約有50到800家長壽診所。Longevity.technology分析，2021~2022年，對長壽診所的風投金額，從2,700萬美元（2.1億港元）增長到了5,700萬美元（約4.5億港元）。該網主編稱，全球對長壽診所的投資中，約70%都發生在美國，很多富翁都想盡可能長久地享用他們的財富。

長壽診所不止在美國風靡，亦遍佈全球。據《南華早報》，新加坡一家私營逆齡治療中心Chi Longevity在今年3月開業，聯合創始人是新加坡國立大學醫學教授Andrea Maier。以色列頂尖公立醫院希巴醫療中心（Sheba Medical Centre）5月也宣佈，將在今年9月開設專門的長壽診所。

提供哪些治療？

《華爾街日報》報道，除了血液、皮膚和尿液檢測，及身高、體重和血壓測量之外，這些診所有時還會幫患者做早期癌症篩查、核磁共振掃描，讓他們使用可穿戴設備來監測靜息心率或 睡眠質量等指標。然後， 診所會根據檢查結果為患者指定個性化抗衰老方案，給出飲食、鍛煉、睡眠和營養補充劑方面的建議。

一些診所的服務則更「科幻」。《紐約郵報》稱，位於西班牙伊比薩島的長壽診所RoseBar，會檢測客戶的DNA，分析哪些與衰老相關的基因被激活。這裏配備高壓氧艙、光療設施和使用專門呼吸面罩來增強能量的機器。將來，它還會增加血漿置換或血液過濾服務，通俗來説即Bryan Johnson做過的「換血」。

年費最高逾10萬美元

這些服務自然價格不菲。《華爾街日報》指，佛羅里達長壽診所Healthy Longevity Clinic的治療計劃，年費用在2.5萬美元（約19.5萬港元）到超過10萬美元之間。美國醫保通常不保障長壽診所的治療，許多診所採用會員制，客戶每年支付一定會員費，例如2,800美元（約2.2萬港元）,但會費不包括處方和化驗檢測的費用。也有診所採用按次收費。例如，據《紐約郵報》，在紐約長壽診所Modern Age，老年健康評估收費500美元（約3,906港元），針對炎症和增強免疫力的靜脈滴注收費200美元（約1,562港元），注射肉毒桿菌收費300美元起（約2,344港元）。

「智商稅」、安全性爭議

另一方面，這些逆齡療法不乏質疑之聲，甚至有觀點認爲它們是「智商稅」。《金融時報》記者Sam Jones今年2月探訪長壽診所發源地之一、瑞士青草地療養院 (Clinique La Prairie)，體驗了它大力鼓吹的尼漢斯細胞療法（Niehans’ cellular therapy）。診所網站宣稱，瑞士醫生Niehans通過注射取得了「驚人」效果；而記者卻指出，這位醫生曾聲稱該療法可以治療同性戀傾向，暗示其科學性堪憂。Jones更直陳對某些療法的懷疑。她回憶，自己先是在冷凍罐中接受了一次「閃電突襲」，然後又在類似鐵肺的紅外線裝置中坐了45分鐘，將熱油慢慢滴到額頭上。她寫道：「這些治療方法都讓人深度催眠，但我不敢相信它們對我的細胞有多大作用。」

醫學專家亦指出，長壽診所可能帶來健康風險。《華爾街日報》稱，傳統醫學界的醫生警告，長壽診所的過度檢查會導致過度診斷，檢測出不太可能造成傷害的良性腫瘤等疾病，從而帶來不必要的費用和手術。 某些療法的安全性和有效性亦受質疑。例如，診所推銷干細胞回春術，指其可以用來提高細胞再生能力，但美國食品和藥物管理局（FDA）只批准了少數幾種干細胞療法，主要用於治療血液和免疫疾病。未經批準的療法存在細菌感染和罹患腫瘤等風險。國際干細胞研究學會前主席Sean Morrison說，有人注射了含細菌的長壽療法產品，結果患上敗血症。

普通醫療的替代方案？

不過，有患者對這種非傳統醫學的治療效果表示認可。48歲的美國地產經紀Erin King告訴《華爾街日報》，他在一家長壽診所接受睾酮注射治療後，精力水平得到提高，診所提供增生療法也緩解了他的肘部拉傷。這種療法是通過注射糖和生理鹽水或利多卡因的溶液，來緩解肌肉或肌腱疼痛，並未獲FDA批准。

King覺得，普通醫生工作量太大、有太多患者要看，不會坐下來仔細閲讀他的病歷，所以他想嘗試另一種看病方式，即去長壽診所。

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