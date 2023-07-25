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【今日優惠精選】PizzaExpress堂食送$100優惠劵｜MUJI 圍方店開業優惠  送黃麻手挽袋 

精明消費 07:30 2023/07/25

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.PizzaExpress：惠顧堂食 送100元優惠劵

由即日起，凡惠顧堂食即可獲得100元優惠劵 一張，憑優惠劵堂食消費滿350元可用作100元，適用於全線PizzaExpress分店，每次只可使用優惠劵一張，本優惠劵不可即時使用。

點擊圖片放大

2.MUJI 無印良品：圍方店開業優惠  送限定黃麻手挽袋 

由即日起至7月28日，無印良品圍方店推出開業優惠，消費淨值滿300元或以上，可獲贈無印良品圍方店限定A4黃麻手挽袋一個。另外，即日起至8月3日期間，選購PP儲物系列產品，可享9折優惠。

無印良品圍方
地址：圍方2樓237舖 (港鐵大圍站B出口)
營業時間：11:00 – 21:00 (7月22日開業時間為12:00)

點擊圖片放大

3. 譚仔三哥：晚市惠顧3餸米線 即可以33元加購番茄雞肉豆卜米線

譚仔三哥推出晚市快閃雙重優惠，下午6:00後惠顧3餸米線，即可以33元優惠價加配番茄雞肉豆卜米線，使用以上優惠更可以加15元獲小食一份和冷/熱飲品一杯。

三選一小食包括：
- 乍醬(細)
- 豬耳(麻辣涼拌汁/重慶口水汁)
- 豬脷(麻辣涼拌汁/重慶口水汁)

點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

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