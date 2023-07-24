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【投資展望】港股再急挫　基金仍唱好︰人民幣短期內已見底

個人增值 17:59 2023/07/24

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現時市況持續低迷，昨日恒指曾瀉逾500點，離岸人民幣亦再度走弱，跌至7.2水平。儘管市況再向下，但機構投資者們仍對市場反彈持樂觀態度。

惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣表示，隨著美元見頂，加上中國政府表明將繼續穩定人民幣走勢，相信人民幣於短期內已見底，理應有利市場情緒向好。儘管政府於短期內不太可能出台大規模的刺激措施，但政府仍然繼續支持經濟維持增長。

施羅德投資集團亞洲區多元資產管理總監于學宇更指出，亞洲股票具有三大潛在催化劑。隨著美國衰退風險降溫及推遲至明年，亞洲股票的表現將有所改善。

「股債雙殺」現象不再
2022年環球金融市場罕有出現「股債雙殺」，即同一年股市及債市都錄得明顯跌幅。隨著疫後經濟持續復甦，股票和債券反向關係開始重現。于學宇表示，目前偏好債券多於股票，在預期信貸息差趨向穩定的情況下，投資級別債券、高評級國債 (包括亞洲政府債) 和信用債相信可提供不俗且穩定的收益。考慮東南亞或南亞債券（如印度可持續能源和基建）之餘，特選的中國信用債也具吸引力。

于學宇表示，展望下半年，對亞洲整體的經濟增長前景仍抱持中性偏樂觀的看法。中國作為亞洲最大的經濟體，相信可望於今年「保五」，實現約5%的全年經濟增長目標。

鍾慧欣表示，中國/香港市場維持區間震盪，鑑於中國６月份的經濟數據持續放緩，投資者憂慮中國經濟將再次下滑，不過，隨著美元見頂，加上中國政府表明將繼續穩定人民幣走勢，相信人民幣於短期內已見底，理應有利市場情緒向好。

美國衰退延遲 利好亞洲股市
美國聯儲局上月表示，需要繼續加息以遏制通脹。然而，6月份通脹低於預期降低市場對未來加息的預期，憧憬今年餘下時間只需加息一次。由於經濟比預期更穩健，市場人士認為衰退風險或至少延遲至明年下半年，進一步推動美股上揚。鍾慧欣表示，隨著美國衰退風險延遲，亞洲股市的表現持續改善，此外，美元在目前的升浪中見頂，應有利亞洲股市的表現。

亞洲股市三大潛在催化劑
于學宇表示，現時對全球股票持「中性」看法，主要原因是穩健的勞動市場及服務業令經濟放緩延遲，但在不確定性依然存在的情況下，在未切實見到明確的宏觀趨勢前，現階段不急於增持股票。儘管如此，長線仍看好亞洲區股票。

三大潛在利好因素：

1. 亞洲企業盈利增長正面
市場原先擔憂通脹和高利率環境會蠶蝕公司盈利，但實際企業盈利情況向好，部分原因是公司們能夠適度地把成本上漲轉嫁予消費者。若企業公佈業績有驚喜，將可挽回投資者信心。

2. A股和港股估值仍處於便宜的水平
若中國當局推出的經濟刺激政策能夠有效提振投資者信心，A股或港股在下半年相信有大幅追落後的空間。

3. 中國對特定策略性行業支持政策
有望接捧房地產業，成為推動經濟的一大動力。關注的行業包括電動車和再生能源等綠色產業，消費服務，以及半導體產業。在國家政策的扶持下，相信這些行業的前景會較為穩定，並且有望在中國未來經濟發展中扮演重要角色，投資者不妨加倍留意。

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