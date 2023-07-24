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【理財第一步】4大銀行青少年戶口比較　全不設最低結餘｜滙豐送$200、渣打ATM卡吸睛

個人增值 18:00 2023/07/24

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每逢來到暑假，部分中學生都會做兼職或暑期工，賺取外快之餘，也可以讓漫長的暑假變得充實，同時打開理財的大門。市面上不少銀行均提供兒童、青少年的銀行戶口服務，本網為各位讀書整合4家主流銀行的開戶須知。

滙豐 （00005） ：新客開戶送$200

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年屆11至17歲的新客戶，只要成功以兒童個人名義開戶，就可以得到200元現金獎賞，戶口亦不設手續費或最低結餘要求。

此外，青少年客戶開戶後首個月及第二個月維持結餘500元或以上（上限50,000元），就可以得到1%存款年利率；以戶口為其PayMe增值，將有機會在2023年9月至11月期間，每月獲得最多188元的7-Eleven「驚喜折扣優惠券」。

渣打銀行：青少年ATM卡提款會通知父母

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18歲以下客戶可以開設My Dream Account，無最低開戶金額亦不設最低結餘要求。客戶可以因應年紀和情況，決定開設不同的ATM卡，包括：

1：ATM卡– 供16歲以上人士開立

2：青少年ATM卡 – 父母可為11至18歲子女開立

3：存款卡 – 父母可為11歲以下的子女開立（僅供查詢結餘、存入支票或現金）

在存款卡以外，ATM卡和青少年ATM卡的功能大概相同，包括查詢結餘、於本地及海外提取現金、轉賬至其他渣打戶口、以提款卡購物、存入支票或現金、海外提款設定。

不過青少年ATM卡的每日預設最高提款／購物交易限額為2000元，並須受戶口持有人（即父母）的每日交易限額上限所限制。此外，當透過青少年ATM卡於本地及海外提取現金，父母就會收到交易的短訊通知。

中銀香港 （02388） ：電話、網上理財僅得查詢功能、免墮騙局

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18歲以下的客戶，可以開設未成年「自在理財」帳戶，開戶起存1000元，不設開戶手續費及最低結餘要求。未成年客戶會得到提款卡，可以進行提款及消費。而年滿16歲的客戶，可以兌換外幣、開立定期存款及繳付指定賬單等服務。

值得留意，未成年客戶透過網上銀行、手機銀行及電話銀行，只可以查詢賬戶結餘及查閱電子結單，不可以進行交易。當年滿18歲，方可以享用全面的網上銀行、手機銀行及電話銀行服務，亦需維持「綜合理財總值」達10,000元或以上以繼續享用「自在理財」的優惠及服務。

恒生銀行 （00011） ：提供港元及外幣存款

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18歲以下的綜合戶口客戶，除了不設開戶手續費，亦沒有最低結餘要求。客戶可以的服務包括：港元及外幣結單儲蓄存款、提款卡及「易辦事」服務、電子月結單、24小時自動化電話理財服務、恒生個人化e-Banking。

當你年滿18歲，可以攜同成人身份證於恒生銀行分行辦理提升至成人綜合戶口手續，以享用更全面的綜合戶口服務。

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