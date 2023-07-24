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逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者

退休規劃 14:17 2023/07/24

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「財務自由、提早退休」是很多人的人生目標，然而必需先謹慎地計算清楚，否則年老重返職場的例子多不勝數，例如早前本網提及的提早退休先鋒儲2000萬也不夠、又或者儲夠600萬退休、現在靠揸的士賺生活費，這類個案發人深省。

宏利投資管理的研究顯示，有57%的港人預計退休後需繼續工作。有人是為了樂趣，卻也有人預計是因為儲蓄不夠。研究亦顯示，住屋開支、社會文化等因素的改變，導致年輕一代更難照顧年長父母的財務需要。

以下是各年齡層預計退休後仍要工作的原因︰

　Z 世代千禧世代X 世代嬰兒潮
退休後工作的可能性67%52%59%48%
原因:
維持個人良好的心理和/或身體狀況35%38%52%62%
維持個人活躍及保持社交45%34%48%60%
維持退休後的生活樂趣45%38%48%60%
應付緊急的財務需求40%41%33%51%
渴望為家庭帶來經濟支持15%31%29%26%
目前收入不足以退休20%38%34%34%
目前儲蓄和投資計劃不足以支持退休生活30%21%33%38%
沒有積累足夠的資產（強積金、遺產等）來退休25%33%32%40%
資料來源︰宏利調查

宏利指出，從家庭義務、理想的生活方式和財務狀況，都反映了人們對退休生活的不同期盼。

對於 Z 世代、X 世代和嬰兒潮世代，他們選擇在退休後繼續工作是為了個人福祉，千禧世代則更重視家庭觀念。但他們有著一個共同點——他們認為自己沒有足夠的儲備應付退休生活。

香港出生率低　威脅家庭照顧基礎
對大部分港人而言，退休後維持同樣的生活水平是一項艱鉅挑戰，尤其是在城市人口及家庭結構持續轉變的情況下。截至 2021 年，50% 的 65 歲及以上人士仍與子女同住。然而，香港出生率下跌以至家庭規模縮小，長遠而言威脅家庭照顧的基礎。此外，住屋成本飆升，加上日常開支上漲，均使長者財務狀況更為嚴峻，同時削弱年輕一輩照顧年長父母的財務能力。

新世代不但需要供養退休父母，還要負擔他們退休後的整體家庭支出。這亦解釋為何平均約四分之一的香港人希望在退休後持續工作，以對家庭作出經濟上的援助。

基於新的家庭及社會文化等現實情況，香港年長一輩被迫改變晚年由子女供養的傳統觀念，繼續工作以應付自己的日常開支。在過去十年，勞動長者的人數增長逾倍（升幅達到 136.6%），主要因為 65 至 74 歲年齡層的勞動長者人數急增。

調查結果是根據宏利投資管理「不一樣的亞洲」退休系列所得，該系列著眼於亞洲老齡人口所面臨的挑戰和機遇，以及這些地區如何將人口分布的特性編織在社會經濟基礎之中。宏利投資管理委託 NielsonIQ 在 2022 年 8 月 25 日至 9 月 6 日期間對 2,000 名來自香港、台灣、印尼和馬來西亞，年齡屆乎 20 至 60 歲之間的受訪者（每個市場各 500 名受訪者）以網上問卷的方式進行調查。

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