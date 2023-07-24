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【二手球鞋】Apple舊版logo純白運動鞋　起拍價逾39萬元　90年代紀念品

個人增值 15:50 2023/07/24

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由Apple推出的運動鞋，罕見於拍賣會中現身，起拍價達5萬美元（約39萬港元）！以下一對男士10.5碼的運動鞋，是蘋果於90年代中期全國銷售會議上的贈品，專為公司員工訂造，並未向公眾發售。蘋果向Omega Sports訂造鞋子，印有蘋果的彩虹標誌和品牌字樣，是市場上最難得一見的運動鞋之一，深受收藏家和蘋果迷的追捧。罕見的運動鞋屬於蘋果「The Apple Collection」服裝系列的一部分，系列於1986年推出，包括男女兒童的運動衫、襯衫、T恤、運動服、卡車司機帽和配飾，但後來停產。即看下圖更多細節圖︰

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蘋果公司在1985年推出服裝和配飾的系列，拍賣行蘇富比指出超過22,000名消費者購買該品牌，展現了公眾對蘋果品牌的熱愛和奉獻精神。除了專業領域的產品外，蘋果還與其他領先品牌合作，如Lamy、本田和博朗，將其標誌性的蘋果品牌應用到各種白標產品上。

蘇富比介紹，這對罕見的運動鞋的鞋面以白色為主，鞋舌和側面印有老派彩虹蘋果標誌，為其增添了引人注目的細節。此外，蘋果公司的原始商標是在1978年左右設計的，上面帶有蘋果著名的彩虹徽標，且印有「Apple Computer」的字樣，雖然這對罕見的運動鞋上的彩虹標誌並非商標設計的一部分，但同樣體現了蘋果公司的創新和獨特風格。

2020年亦有一對二手的蘋果波鞋拍賣(見下圖)，鞋面有磨損和泛黃，但仍經過20次競標，最終以9687美元的價格成交，可見蘋果運動鞋在二售市場上備受追捧，不少人都期待看到最新成交結果。

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