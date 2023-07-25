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【理財加油站】比基金經理更成功？簡單5步驟　學懂這種選股法

個人增值 08:30 2023/07/25

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無論是初入職場的投資新手，還是馳騁股市多年的老手，都難以避免「選擇哪隻股票？」的煩惱。為應對這個困難，華爾街投資顧問提出一種所有人都可以成功操作的選股投資法，不必辛苦分析線圖和報表，運用基本的常理評估和判斷，就能提高選股投勝率。

什麽是「常識選股法」？
華爾街投資顧問Edward W. Ryan在《常識選股法》一書中，提出的常識選股法，這個方法非常簡單，當不知道選擇哪種股票時，不妨用自己作為消費者的角度思考，觀察生活中自己使用的產品和服務，結合基本常識判斷，找出值得投資的優質股票。

為何吸引消費者的公司是優質股？
讓人願意購買其產品、服務的公司，一定具有特別之處吸引消費，使得這些公司取得定價能力、進而賺取獲利，而這些獲利，都將會是股票的收益。專業投資者的優勢是分析資料能力，特定領域投資者優勢是對這個領域的專精，而大多數非專業散戶投資者的優勢則是自己對產品和服務的了解。

其實消費者一直在收集公司的資料
對一間公司的產品和服務的看法，對投資非常重要。很多時候，人們對很多公司的了解程度，可能比自己以為的還要更多。想想自己做決定的時候，都花了多少時間和心思，這些決定包括要買什麽、去哪裡吃飯、去旅遊選擇什麽航空公司、閑暇時間如何度過等等，生活中大大小小的決定，多少都與各公司的商品和服務有關。在決定一些事情之前，一般都會涉及以下這些問題：

- 這個週末想和朋友去吃什麽？為什麽選擇這個地方？平時經常來這間餐廳嗎？選擇這間餐廳是因為餐廳的價格、服務還是品牌？
- 有什麼是你最近非常希望可以入手的？你是否因為太貴或不符合你目前的生活方式，而暫時沒買，但這東西真的太特別了，所以你還是希望未來有一天能擁有它？
- 你今年夏天會去度假嗎？你怎麼決定要住在哪裡？是取決於地點、價格、或是服務？會很難決定嗎？

當讀到這些場景時，相信大家都會想到一些公司的名字，由此可見，其實在我們在日常生活的決策中，已經對某一些公司有一定的了解，只需要有意識地將這些無意間收集到的資料整理好，並用在投資上。

5步驟開始常識選股投資
1.製作選股清單：觀察生活大小事，整理出所有接觸到的產品和服務，並將它做成清單，這份清單將是這項投資策略的基礎。
2.篩選：提出對清單中每項產品或服務的想法，藉此辨別真正特別的公司，並依據重要程度，將其分類為綠色股票＞黃色股票＞藍色股票。
3.排序：將分好顏色類別的股票，按照使用頻率與對自己的重要性來進行排名。
4.進行投資：投入資金，依照85％投資在綠色股票、15％投資在黃色股票、0％投資在藍色股票的比例分配。
5.管理投資組合：每三個月重新檢視選股清單，依據選股清單調整持股、按投資比例調整顏色持股。

選股完成之後，要想投資獲利，還需要注意賣出時機和風險控管。書中還利用資產配置的比例概念，提供三個具體的賣出時機點：「每三個月檢視選股清單時」、「選股清單選股調整時」、「資金分配比例失衡時」。同時要輔以風險控管，利用低點買進、同時買入ETF、多元化資產來分散選股風險。

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