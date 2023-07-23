  • 29°C
香港時間 : 2023723日 (週日) 09:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拒做「低頭族」　學懂這2招戒除手機癮　增理財效率

個人增值 09:30 2023/07/23

分享：

分享：

每日起床後的黃金一小時，就有即看手機的壞習慣? 在社交平台上浪費全日的精力、或者經常查看股市上落，其實不知不覺會影響理財效率，「低頭族」的你，改為晨早運動、健身好習慣，就要先學會放下手機，即睇《理財最前線》，教你如何有效減少手機使用時間︰

理財最前線
拒做「低頭族」　學懂這2招戒除手機癮　增理財效率
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財最前線

最新專欄文章 更多

海外簽賬莫只貪回贈　免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併
2023/07/16
海外簽賬莫只貪回贈　免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併
日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？
2023/07/09
日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？
【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步
2023/07/02
【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步
消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學　最後機會領$100現金獎賞
2023/06/25
消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學　最後機會領$100現金獎賞
銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範）
2023/06/18
銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範）
iPhone 科技軟件 科技硬件 通訊科技 Fintech 創新科技及應用 儲蓄 科技產品 社交平台 運動

下一篇文章

退休4大支柱　錢財只是其中之一　過來人分享︰「我們每天醒來最需要的是目標」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【員工福利】最具吸引力僱主有咩福利？ 無限有薪年假／子女獎學金／身體檢查假
【員工福利】最具吸引力僱主有咩福利？ 無限有薪年假／子女獎學金／身體檢查假
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
讀過大學人工係咪高啲？　比較8間大學畢業生薪酬
【理財加油站】有錢人如何贏在起跑線？從小學會花錢、善用欲望
【理財加油站】有錢人如何贏在起跑線？從小學會花錢、善用欲望
退休4大支柱　錢財只是其中之一　過來人分享︰「我們每天醒來最需要的是目標」
退休4大支柱　錢財只是其中之一　過來人分享︰「我們每天醒來最需要的是目標」
【理財加油站】Hermès、CHANEL高價回收排行！奢侈品投資　留意4大風險
【理財加油站】Hermès、CHANEL高價回收排行！奢侈品投資　留意4大風險
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款