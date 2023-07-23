拒做「低頭族」　學懂這2招戒除手機癮　增理財效率

每日起床後的黃金一小時，就有即看手機的壞習慣? 在社交平台上浪費全日的精力、或者經常查看股市上落，其實不知不覺會影響理財效率，「低頭族」的你，改為晨早運動、健身好習慣，就要先學會放下手機，即睇《理財最前線》，教你如何有效減少手機使用時間︰

欄名 : 理財最前線