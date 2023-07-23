拒做「低頭族」 學懂這2招戒除手機癮 增理財效率 個人增值 09:30 2023/07/23 分享： 分享： 每日起床後的黃金一小時，就有即看手機的壞習慣? 在社交平台上浪費全日的精力、或者經常查看股市上落，其實不知不覺會影響理財效率，「低頭族」的你，改為晨早運動、健身好習慣，就要先學會放下手機，即睇《理財最前線》，教你如何有效減少手機使用時間︰ 理財最前線 拒做「低頭族」 學懂這2招戒除手機癮 增理財效率 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併 2023/07/16 海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併 日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？ 2023/07/09 日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？ 【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步 2023/07/02 【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步 消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學 最後機會領$100現金獎賞 2023/06/25 消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學 最後機會領$100現金獎賞 銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範） 2023/06/18 銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範） iPhone 科技軟件 科技硬件 通訊科技 Fintech 創新科技及應用 儲蓄 科技產品 社交平台 運動