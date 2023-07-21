【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事 收息攻略 20:30 2023/07/21 分享： 分享： 銀色債券又來了！今期保證回報率加至5厘，相當吸引。但讀者不要以為自己未夠60歲、所以沒資格買，其實年輕過60歲也可以認購銀債！詳情即睇以下短片︰ ET至高息 【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 定期存款利率邊間好？新資金4.6厘破頂、現有資金4.3厘（7月21日更新） 今日 定期存款利率邊間好？新資金4.6厘破頂、現有資金4.3厘（7月21日更新） 【定期存款2023】新高位4.6厘！1個月4.4厘速賺$1800｜最新7月份定期存款 今日 【定期存款2023】新高位4.6厘！1個月4.4厘速賺$1800｜最新7月份定期存款 10萬元做定期存款 │低門檻做4.55厘、新資金收息$4150（7月21日更新） 今日 10萬元做定期存款 │低門檻做4.55厘、新資金收息$4150（7月21日更新） 50萬元做定期存款｜最高4.6厘 賺息$22,000；現有資金1年4.1厘 （7月21日更新） 2023/07/20 50萬元做定期存款｜最高4.6厘 賺息$22,000；現有資金1年4.1厘 （7月21日更新） 定期存款 3個月最高4.5厘、為何更勝5厘銀債？15個4厘短存任揀（7月19日更新） 2023/07/19 定期存款 3個月最高4.5厘、為何更勝5厘銀債？15個4厘短存任揀（7月19日更新） 儲蓄 被動收入 收息產品 退休組合 財富及退休規劃 退休基金 正能量 銀行 養生 退休