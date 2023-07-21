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【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得　揀銀行要留意一件事

收息攻略 20:30 2023/07/21

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銀色債券又來了！今期保證回報率加至5厘，相當吸引。但讀者不要以為自己未夠60歲、所以沒資格買，其實年輕過60歲也可以認購銀債！詳情即睇以下短片︰

ET至高息
【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得　揀銀行要留意一件事
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欄名 : 存款收息

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