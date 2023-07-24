【加密市場一周】美法院裁定瑞波幣不算證券｜貝萊德最大ETF向散戶提供投票權

上周，加密貨幣市場交易量升至325億美元。比特幣於周三報29,914美元，下跌2.2%。以太幣一周上升1.1%，周三報1,897 美元。

美法院裁定瑞波幣不算證券

美國法院裁定，瑞波（Ripple）在交易所通過演算法銷售XRP代幣並不構成投資合約，但機構銷售代幣則違反了聯邦證券法。這一裁決為加密貨幣行業帶來了一些明確的監管機制，但法律專家認為，這裁決並未能解釋數字資產在那些情況下符合美國法律下證券的定義。美國證券交易委員會（SEC）主張大多數的數字資產都是證券，因此要求發行人在向公眾銷售之前進行冗長且昂貴的註冊程序。法院裁決部分支持了SEC對瑞波的控訴，指控其未能在向公眾銷售價值約13億美元的代幣之前把XRP註冊為證券。(資料來源：CoinDesk)

貝萊德最大ETF向散戶提供投票權

貝萊德 (BlackRock) 效仿其他指數基金提供商道富銀行（State Street）和先鋒集團（Vanguard），向iShares Core S&P 500 ETF的美國散戶投資者提供代理投票選擇。此舉旨在讓普通投資者參與投票，從以平息外界對該公司在環境、社會和治理 (ESG) 議題上的批評。iShares Core S&P 500 ETF的投資者將能夠從七種不同的政策中進行選擇，其中包括優先考慮氣候因素的投票計劃和針對保守派、有利於企業管理層的新ISS產品，以確定該基金在企業股東大會上該如何投票。貝萊德的iShares Core S&P 500 ETF擁有超過3420億美元的資產，使其成為歷來最大的零售代理投票行動。(資料來源：Financial Times)

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,503點，一周上升2.7%；信昇比特幣指數報7,225點，一周下跌2.2%；信昇以太幣指數報16,304點，一周上升1.1%; 信昇加密穩定幣報999.86點。信昇比特幣現價指數報29,914點，一周下跌2.2%；信昇以太幣現價指數報1,897點，一周上升 1.1%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 6503 +2.7% (+168) 信昇加密穩定幣指數 999.86 +0.01226% (+0.12252) 信昇比特幣指數 7225 -2.2% (-163) 信昇以太幣指數 16304 +1.1% (+175) *截至2023年7月19日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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