【好去處】麥樂雞40周年展覽進駐西九　網上遊戲大獎「免費食365日麥樂雞」

暑假必到打卡點！為慶祝麥樂雞推出40周年，香港麥當勞由7月29日（下周六）至8月20日期間，在西九文化區藝術展亭「Arts Pavilion」打造大型麥樂雞主題藝術展覽 「Coach McNugget Art World」，展覽由多界別創作總監Kevin Poon（潘世亨）策展，以「Please Share」為主題帶來5位當代藝術家作品，從他們的藝術視角詮釋麥樂雞在過往40年為大眾帶來的趣味。

展覽亮點包括： 訪客可先走入「時光隧道」了解麥樂雞小故事，欣賞共20件色彩斑斕的作品包括畫作、立體展品及互動數碼裝置

即場發揮創意，為麥樂雞設計全新形狀，創作不同「藝術品」，讓大會有機會將其作品上載至元宇宙

將可愛精美的Team McNuggets®鐳射紋身貼在身上，讓身體變成流動藝術展廳

於戶外與巨型麥樂雞盒及Team McNuggets®互動打卡

試玩麥樂雞40周年主題IG Filter，於社交平台上分享麥樂雞帶來的歡樂回憶

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伙拍The Sandbox推麥當勞主題遊戲體驗

有機會贏取「免費食365日麥樂雞」大獎

為了讓大眾於線上均能享受和體驗藝術樂趣，香港麥當勞同時宣布伙拍The Sandbox，於元宇宙平台虛擬土地上建設全新「McNuggets® Land」，並提供首個麥當勞主題遊戲體驗，利用科技結合遊戲、娛樂和文化推動數碼遊戲體驗。

即日至8月28日，大眾可以免費登入「McNuggets® Land」以參與不同互動虛擬體驗，包括「模擬職場體驗」擔任送餐員、於虛擬藝術展覽廳完成任務，以及大玩一連串以麥樂雞為主題的趣味小遊戲等等，成功過關的玩家可以與Team McNuggets®於線上一起參與40周年慶祝派對。成功挑戰全部關卡的參加者有機會獲得終極大獎——「免費食365日麥樂雞」，獎品將於9月25日以香港麥當勞App優惠券形式自動存入得獎者提供之戶口。

麥樂雞®40周年沉浸式當代藝術展覽 「Coach McNugget Art World」 日期：7月29日（星期六）至8月20日（星期日） 時間：上午10時正至下午10時正（共分12節進行，每節1小時） 售價：20元（即日起網上公開發售，售賣門券所得之款項同樣將扣除必要支出後撥歸「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」）

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