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【消費優惠】直送英國爆買周　買滿$1,200免運費、輸入優惠碼全單9折

精明消費 16:43 2023/07/21

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香港科技探索 （01137） 宣布，為了加強推廣全新「直送英國」服務，旗下HKTVmall推出最新「全民直送英國爆買週」推廣計劃，集合運費、精選品牌及產品等購物優惠，務求讓身處英國客戶可以更優惠的價錢，選購多元化的本地及其他亞洲地區的特式產品，輕鬆聯繫香港。

優惠1：首2kg免海外運費

由即日起至7月31日，客戶購物滿1,200元，並選用指定第三方海外物流公司ShipEazy，即可豁免首2公斤海外運費，同時享有各級會員專屬海外運費優惠（Gold VIP 會員首15公斤海外運費每500克只需24元；VIP會員首15公斤海外運費每500克只需36元）

優惠2：指定優惠碼9折

超過10,000款最受英國客戶歡迎的精選產品，包括海味乾貨、 日本零食、亞洲地區特產、日韓護膚及化妝用品、日本家品等應有盡有，客戶只需輸入優惠碼 「VK5OFF10」 即可享9折優惠

優惠3：爆買品牌專區

多個本地知名品牌提供「直送英國」專享優惠，包括精選海味福袋低至66折、精選香港經典零食88折等

運費不包當地稅項　或有需要額外繳交

HKTVmall已標籤可以送往英國的產品，用戶只要把相關產品加入購物車就可以。付款時先選擇「直送英國」，再於選單中揀選物流公司，然後查閱海外運費預算，海外運費將由物流公司額外收取。

填寫海外運送資料並支付運費後，訂單將於7天內送到英國。要留意，海外運費並不包括當地稅項，收件人或有需要額外繳交。

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欄名 : 消費錦囊

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