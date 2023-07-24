【今日優惠精選】一粥麵網上落單雲吞6折｜實惠家品買滿$500減$60

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一粥麵：網上落單雲吞6折 送六福999黃金雲吞麵

為了方便大家隨時隨地品嚐鮮蝦雲吞，一粥麵推出盒裝手工鮮蝦雲吞，由即日起至7月31日期間，於網上落單外賣自取，即可以6折震撼價29元（原價：48元）購買。

另外，一粥麵亦預告，於8月1日至14日期間將推出「真黃金雲吞麵 等你來揭」大抽獎，即揭即中超過十萬份獎品，更有機會抽走價值近30,000元的999黃金雲吞麵。

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2. 實惠：消費券買家品滿500元可減60元

由即日起至8月15日，於Pricerite實惠門市/網店/手機App用消費券支付平台，包括AlipayHK、BoCPay、八達通、PayMe、TapnGo 同 WeChatPay 買家品，買滿300元憑優惠碼「CVS30」即減30、買滿500元憑優惠碼「CVS60」即減60元。

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3. 惠康：買3排子母牛奶 即送總值39.6元豐富禮品

惠康快閃優惠，由即日起至7月27日，買3排子母各款6包裝牛奶飲品即送總值39.6元豐富禮品。

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撰文：hket小編

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