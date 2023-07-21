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內地微信支付、支付寶滿¥200即收手續費　綁卡隨時高達5% （附收費比較）

精明消費 19:25 2023/07/21

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內地電子支付普及度高，以往不支持以國際信用卡作為支付方式，普遍須以內地銀行記帳卡進行消費，然而，愈來愈多的國際信用卡開始在中國內地被接受，例如Visa、Mastercard等，雖然十分方便，不過加上平台的手續費及海外簽賬費用，額外支出隨時令消費超出預算。

兩大平台200元以下免手續費

微信支付最新宣佈，現在全面有序開放境外(Visa、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB、Mastercard)信用卡付款，可加國際信用卡支付，讓港澳及外國旅客消費更便捷。此外，微信支付人民幣200元以下的交易，亦會豁免手續費。不過，新功能只是針對向內地商戶消費，「紅包」、「轉帳」則不適用。

內地支付寶亦同樣於上月底，接受Mastercard 信用卡(不論 Mastercard 卡發行地點)或扣賬卡連接至支付寶電子錢包，人民幣200元以下的交易同樣豁免手續費。

信用卡海外簽帳費用 不論平台收取

不過，現時內地支付寶及微信支付(中國版)均會就人民幣200元以上的交易收取3%的手續費，會以人民幣收取，會在付款時顯示。有別於跨境支付能直接使用香港電子錢包於內地商戶簽賬，所有人民幣支付的款項自動轉成港幣及免手續費。在內地「碌卡」如以人民幣簽帳，香港銀行發行的Visa或Mastercard扣帳卡及信用卡會收取海外簽帳費用，目前大部分信用卡收取1.95%費用，令額外費用隨時共高達近5%。大家付款前，需要考慮會否直接以信用卡付款會更加優惠，亦要注意大筆的消費金額，會有著較高的手續費用產生。

付款失敗 可轉用內地版綁卡付款

至於八達通支援的銀聯卡，雲閃付平台就不收取手續費，但銀聯卡簽賬的手續費金額同樣視乎不同發卡機構而定。上述提到港人現時使用WeChat Pay HK及Alipay HK餘額或連結銀行，於內地付款就能免收手續費，但實際上實行仍有困難，在內地不少顯示支持微信支付及支付寶付款的商戶，用香港版工具掃二維碼，經常遇到付款失敗、或無法打開頁面的問題，無法進行付款，現時變相就能轉用內地版，加入信用卡解決，不過除了要注意涉及金額的手續費，亦要留意，在內地首次進行綁卡，有關電話不需要一定是大陸手機號，但就需要在內地收到短信驗證碼，才能成功付款。

【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步

不同支付方式比較:

內地支付方式手續費內地支援使用商戶綁定付款方法匯款人民幣手續費
支付寶/
微信支付		人民幣200元以上交易收取3%的手續費
人民幣200元以下交易免手續費		較多較多/
AlipayHK/
WeChat Pay HK		較小較多$25/$30
雲閃付較多較小/

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