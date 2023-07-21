內地微信支付、支付寶滿¥200即收手續費　綁卡隨時高達5% （附收費比較）

內地電子支付普及度高，以往不支持以國際信用卡作為支付方式，普遍須以內地銀行記帳卡進行消費，然而，愈來愈多的國際信用卡開始在中國內地被接受，例如Visa、Mastercard等，雖然十分方便，不過加上平台的手續費及海外簽賬費用，額外支出隨時令消費超出預算。

兩大平台200元以下免手續費

微信支付最新宣佈，現在全面有序開放境外(Visa、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB、Mastercard)信用卡付款，可加國際信用卡支付，讓港澳及外國旅客消費更便捷。此外，微信支付人民幣200元以下的交易，亦會豁免手續費。不過，新功能只是針對向內地商戶消費，「紅包」、「轉帳」則不適用。

內地支付寶亦同樣於上月底，接受Mastercard 信用卡(不論 Mastercard 卡發行地點)或扣賬卡連接至支付寶電子錢包，人民幣200元以下的交易同樣豁免手續費。

信用卡海外簽帳費用 不論平台收取

不過，現時內地支付寶及微信支付(中國版)均會就人民幣200元以上的交易收取3%的手續費，會以人民幣收取，會在付款時顯示。有別於跨境支付能直接使用香港電子錢包於內地商戶簽賬，所有人民幣支付的款項自動轉成港幣及免手續費。在內地「碌卡」如以人民幣簽帳，香港銀行發行的Visa或Mastercard扣帳卡及信用卡會收取海外簽帳費用，目前大部分信用卡收取1.95%費用，令額外費用隨時共高達近5%。大家付款前，需要考慮會否直接以信用卡付款會更加優惠，亦要注意大筆的消費金額，會有著較高的手續費用產生。

付款失敗 可轉用內地版綁卡付款

至於八達通支援的銀聯卡，雲閃付平台就不收取手續費，但銀聯卡簽賬的手續費金額同樣視乎不同發卡機構而定。上述提到港人現時使用WeChat Pay HK及Alipay HK餘額或連結銀行，於內地付款就能免收手續費，但實際上實行仍有困難，在內地不少顯示支持微信支付及支付寶付款的商戶，用香港版工具掃二維碼，經常遇到付款失敗、或無法打開頁面的問題，無法進行付款，現時變相就能轉用內地版，加入信用卡解決，不過除了要注意涉及金額的手續費，亦要留意，在內地首次進行綁卡，有關電話不需要一定是大陸手機號，但就需要在內地收到短信驗證碼，才能成功付款。

【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步

不同支付方式比較:

內地支付方式 手續費 內地支援使用商戶 綁定付款方法 匯款人民幣手續費 支付寶/

微信支付 人民幣200元以上交易收取3%的手續費

人民幣200元以下交易免手續費 較多 較多 / AlipayHK/

WeChat Pay HK 無 較小 較多 $25/$30 雲閃付 無 較多 較小 /

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