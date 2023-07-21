  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

強積金都要講性價比！收費及回報以外　如何評估MPF計劃是否物有所值？

博客 16:20 2023/07/21

分享：

分享：

消費者的喜好不盡相同，消費模式亦然。有些人覺得最緊要是「平」，但想深一層，雖然錢是花少了，但若因此而忽略了貨物質素，往往會得不償失；有些人覺得最緊要是「好」，價錢不會多問，但試想想，雖然食好、穿好、用好，但花費往往比一般人高出很多，甚至是多好幾倍，又是否值得呢？其實，兩種消費模式代表著兩個極端。當你檢視強積金計劃時，又是不是走向這兩個極端？你是否只看收費，又或者只問去年的回報，而漠視了強積金計劃為你提供的其他服務？

從管治報告看強積金性價比

現今消費講的是理性，所以「性價比」這詞便應運而生。性價比是指「性能」與「價格」的比例關係。簡單而言，性價比高即是以較相宜的價錢，能獲取相對較高質素的貨品或服務。相信大家於消費時都講求貨品的「性價比」，但你有沒有想過「性價比」其實亦可用於強積金？

去年八月，積金局向強積金受託人發佈一份以「提高強積金計劃管治報告透明度的措施」為題的通函，要求各受託人每年必須為其強積金計劃，編製及公開一份「強積金計劃管治報告」，目的是提高強積金計劃的透明度，讓市民了解各計劃的「性價比」水平。

那麼，你如何從「強積金計劃管治報告」了解強積金計劃的性價比？

報告的內容主要包括以下兩大部份：

1. 強積金受託人的管治框架

  • 闡述受託人如何擁有健全的管治架構，以監督和管理其強積金業務及營運

2. 強積金受託人就以下各方面所進行的評估及採取的跟進行動／改進措施，包括：

  • 計劃是否物有所值；
  • 可持續投資策略及實施進度；及
  • 強積金受託人評估的其他管治事宜

收費及回報以外的因素

強積金計劃是否物有所值，不能單從個別基金的收費或回報來決定，應以成分基金整體表現和收費水平來評估。此外，信託人如何遴選、持續審查和監察投資經理，務求為計劃成員爭取最大利益，亦極為重要；而且信託人也要確保強積金計劃能提供廣泛的基金選擇，以滿足所有成員的風險狀況和投資目標。

有效率的系統

要做到性價比高，最理想便是可以為僱主及計劃成員提供增值服務，例如一個有效率的系統，令僱主可簡化和更有快捷地處理新僱員登記、繳交供款、查閱報表等事宜；又或者提供一個流動應用程式讓計劃成員可更方便地管理帳戶等。隨着強積金帳戶結餘日漸增長，信託人亦需為其成員提供一系列的信息交流和教育服務。

最後，可持繼發展是近年來社會所關注的議題。隨着積金局於2021 年 11 月發佈的《可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則》，ESG，即是環保意識 (Environment)、社會意識 (Social) 和良好管治 (Governance)，亦成為強積金基金管理流程的正式策略。成員亦可通過「強積金計劃管治報告」，了解強積金信託人如何監察 ESG 融合策略的實施和進展。

其實很多強積金信託人已經發佈了第一份的「強積金計劃管治報告」，市民亦可於積金局網站搜尋得到。大家於定期檢視強積金時，記得了解一下自己強積金計劃的性價比！

＝＝＝＝＝

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】逾9成退休人士強積金有錢賺 盤點BCT銀聯集團最強MPF 立即收看

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝志雄 萬通保險退休金及僱員福利部主管

欄名 : 保險DNA

最新專欄文章 更多

居安思危 3角度建立危疾「防火牆」
2023/07/14
居安思危 3角度建立危疾「防火牆」
職場新鮮人從「退休」開始　善用年金累積退休儲備
2023/06/23
職場新鮮人從「退休」開始　善用年金累積退休儲備
僱主提供團體危疾保障的重要性：提振士氣、維持公司生產力
2023/06/16
僱主提供團體危疾保障的重要性：提振士氣、維持公司生產力
無暇管理MPF？「懶人基金」按年齡自動調整投資
2023/05/19
無暇管理MPF？「懶人基金」按年齡自動調整投資
母親節要給太太乜驚喜？做好健康風險管理最實際
2023/05/12
母親節要給太太乜驚喜？做好健康風險管理最實際
收息產品 退休規劃產品 退休基金 退休組合 退休金 財富及退休規劃 投資策略 可持續發展 退休 ESG

下一篇文章

24歲持80萬重返校園　仲要供胞妹讀大學　資產一鋪清袋點算好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居保險2023】業主租客全攻略！評分高的產品一定貴？
【家居保險2023】業主租客全攻略！評分高的產品一定貴？
加息尾聲　歐美股市大不同
加息尾聲　歐美股市大不同
可愛國產電動貓Ora攻港　28萬Funky Cat 400 Pro爆發力強
可愛國產電動貓Ora攻港　28萬Funky Cat 400 Pro爆發力強
24歲持80萬重返校園　仲要供胞妹讀大學　資產一鋪清袋點算好？
24歲持80萬重返校園　仲要供胞妹讀大學　資產一鋪清袋點算好？
買收息股要避免的3大陷阱
買收息股要避免的3大陷阱
【MPF】如何揀選積金商？除基金收費回報外　還要注意這4點！
【MPF】如何揀選積金商？除基金收費回報外　還要注意這4點！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款