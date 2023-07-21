強積金都要講性價比！收費及回報以外　如何評估MPF計劃是否物有所值？

消費者的喜好不盡相同，消費模式亦然。有些人覺得最緊要是「平」，但想深一層，雖然錢是花少了，但若因此而忽略了貨物質素，往往會得不償失；有些人覺得最緊要是「好」，價錢不會多問，但試想想，雖然食好、穿好、用好，但花費往往比一般人高出很多，甚至是多好幾倍，又是否值得呢？其實，兩種消費模式代表著兩個極端。當你檢視強積金計劃時，又是不是走向這兩個極端？你是否只看收費，又或者只問去年的回報，而漠視了強積金計劃為你提供的其他服務？

從管治報告看強積金性價比

現今消費講的是理性，所以「性價比」這詞便應運而生。性價比是指「性能」與「價格」的比例關係。簡單而言，性價比高即是以較相宜的價錢，能獲取相對較高質素的貨品或服務。相信大家於消費時都講求貨品的「性價比」，但你有沒有想過「性價比」其實亦可用於強積金？

去年八月，積金局向強積金受託人發佈一份以「提高強積金計劃管治報告透明度的措施」為題的通函，要求各受託人每年必須為其強積金計劃，編製及公開一份「強積金計劃管治報告」，目的是提高強積金計劃的透明度，讓市民了解各計劃的「性價比」水平。

那麼，你如何從「強積金計劃管治報告」了解強積金計劃的性價比？

報告的內容主要包括以下兩大部份：

1. 強積金受託人的管治框架

闡述受託人如何擁有健全的管治架構，以監督和管理其強積金業務及營運

2. 強積金受託人就以下各方面所進行的評估及採取的跟進行動／改進措施，包括：

計劃是否物有所值；

可持續投資策略及實施進度；及

強積金受託人評估的其他管治事宜

收費及回報以外的因素

強積金計劃是否物有所值，不能單從個別基金的收費或回報來決定，應以成分基金整體表現和收費水平來評估。此外，信託人如何遴選、持續審查和監察投資經理，務求為計劃成員爭取最大利益，亦極為重要；而且信託人也要確保強積金計劃能提供廣泛的基金選擇，以滿足所有成員的風險狀況和投資目標。

有效率的系統

要做到性價比高，最理想便是可以為僱主及計劃成員提供增值服務，例如一個有效率的系統，令僱主可簡化和更有快捷地處理新僱員登記、繳交供款、查閱報表等事宜；又或者提供一個流動應用程式讓計劃成員可更方便地管理帳戶等。隨着強積金帳戶結餘日漸增長，信託人亦需為其成員提供一系列的信息交流和教育服務。

最後，可持繼發展是近年來社會所關注的議題。隨着積金局於2021 年 11 月發佈的《可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則》，ESG，即是環保意識 (Environment)、社會意識 (Social) 和良好管治 (Governance)，亦成為強積金基金管理流程的正式策略。成員亦可通過「強積金計劃管治報告」，了解強積金信託人如何監察 ESG 融合策略的實施和進展。

其實很多強積金信託人已經發佈了第一份的「強積金計劃管治報告」，市民亦可於積金局網站搜尋得到。大家於定期檢視強積金時，記得了解一下自己強積金計劃的性價比！

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